體育 籃球 TPBL

TPBL》 希望做更有意義的事 李愷諺當鏟子超人赴花蓮救災不怕累

2025/09/30 15:47

李愷諺。（新北國王提供）李愷諺。（新北國王提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北國王球星李愷諺日前和隊友林金榜、林力仁一同前往花蓮協助救災，希望幫助當地受災戶，能夠盡快整理好家園。提到這次前往救災的情況，李愷諺坦言，現場看到比想像中震撼，且之前台南七股因為風災淹水，外婆家也是受災戶，他認為，若是自己家人遇到這些事情肯定也很無助，所以希望盡一份力。

李愷諺日前和隊友到花蓮光復協助救災，提到當時契機，他表示，起初原本想要捐款，但又擔心款項無法確實交到災民手中，當時他和林力仁原本也打算捐贈洗地機，只是可能無法馬上送到災民手中，當他知道當地需要人力幫忙清理，在時間允許情況下，他才決定和林力仁、林金榜親自走一趟花蓮。

李愷諺提到，災區的情況遠比想像中嚴重且震撼，猶如災難電影的畫面，「一走進去都是踩在泥土上，要往下看你才會看到他們的房子在哪裡，幾乎都是淹到房子一樓的一半以上。」他也提到，自己在台南七股的外婆家之前也遭遇風災，他能夠感同身受，即便他和花蓮並沒有太多淵源，但他還是希望能盡一份力。

李愷諺提到，球隊目前計畫這週全隊會一起到花蓮協助救災，過往休息日大家可能會安排玩樂、訓練，但這次大家希望可以做更有意義的事情，連同洋將也會一起過去，同時球隊也會和衛服部聯絡，了解如何提供更有效率的幫助。

