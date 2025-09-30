MLB》大谷翔平季後賽盜壘解除封印 道奇一壘指點出關鍵原因

大谷翔平和一壘指導教練伍德沃德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平去年跑出59盜創下生涯新高，今年重拾二刀流後，盜壘次數明顯減少，只有20次盜壘成功。對於大谷在季後賽盜壘是否會開「綠燈」，一壘指導教練伍德沃德（Chris Woodward）表示，因為在季後賽中，1分的價值完全不一樣。

「今年我們整季都在思考如何控制身體負擔，」伍德沃德表示，他們都有在密切注意大谷的身體狀況，他應對得都非常好，即便如此他還是跑出了20盜，這已經證明如果他全力以赴，完全有實力再度達成50盜，甚至60盜。如果沒有投球的話，他輕鬆就能完成50盜，他的準備方式、速度、起跑領先判斷，全都非常出色，我認為他做得非常好。

去年10月世界大賽時，大谷翔平在嘗試二壘盜壘時造成左肩半脫臼，甚至賽季結束後動了左肩手術。不過在短期決戰中，只要盜壘能帶來分數與勝利，就具有巨大的價值，因此本次季後賽，道奇教練團將解封大谷的盜壘。

伍德沃德認為，大谷他盜壘的機會會比例行賽更多，教練團有稍微討論過這個問題，而他打球的唯一目標就是為了勝利，如果在比賽初期有能藉由盜壘轉化為得分的機會，那會非常關鍵，畢竟在季後賽，一分的價值完全不同，只要情況合適，他就會積極跑壘。

伍德沃德也坦言就算是大谷翔平登板投球，他當天自己也是會想到盜壘，雖然今天都沒有在登板日盜壘，那是因為情況不適合，但到了季後賽，教練團會根據比賽情況和投手來判斷大谷該不該跑。伍德沃德也透露大谷在例行賽最後一場也想要盜壘，自己勸他以季後賽為重，所以可期大谷在季後賽壘間破壞力。

