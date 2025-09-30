自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平季後賽盜壘解除封印 道奇一壘指點出關鍵原因

2025/09/30 16:32

大谷翔平和一壘指導教練伍德沃德。（資料照，法新社）大谷翔平和一壘指導教練伍德沃德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平去年跑出59盜創下生涯新高，今年重拾二刀流後，盜壘次數明顯減少，只有20次盜壘成功。對於大谷在季後賽盜壘是否會開「綠燈」，一壘指導教練伍德沃德（Chris Woodward）表示，因為在季後賽中，1分的價值完全不一樣。

「今年我們整季都在思考如何控制身體負擔，」伍德沃德表示，他們都有在密切注意大谷的身體狀況，他應對得都非常好，即便如此他還是跑出了20盜，這已經證明如果他全力以赴，完全有實力再度達成50盜，甚至60盜。如果沒有投球的話，他輕鬆就能完成50盜，他的準備方式、速度、起跑領先判斷，全都非常出色，我認為他做得非常好。

去年10月世界大賽時，大谷翔平在嘗試二壘盜壘時造成左肩半脫臼，甚至賽季結束後動了左肩手術。不過在短期決戰中，只要盜壘能帶來分數與勝利，就具有巨大的價值，因此本次季後賽，道奇教練團將解封大谷的盜壘。

伍德沃德認為，大谷他盜壘的機會會比例行賽更多，教練團有稍微討論過這個問題，而他打球的唯一目標就是為了勝利，如果在比賽初期有能藉由盜壘轉化為得分的機會，那會非常關鍵，畢竟在季後賽，一分的價值完全不同，只要情況合適，他就會積極跑壘。

伍德沃德也坦言就算是大谷翔平登板投球，他當天自己也是會想到盜壘，雖然今天都沒有在登板日盜壘，那是因為情況不適合，但到了季後賽，教練團會根據比賽情況和投手來判斷大谷該不該跑。伍德沃德也透露大谷在例行賽最後一場也想要盜壘，自己勸他以季後賽為重，所以可期大谷在季後賽壘間破壞力。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中