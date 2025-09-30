自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》沒能和林書豪同隊讓他直呼可惜 林彥廷期待對決高錦瑋

2025/09/30 16:21

林彥廷。（新北國王提供）林彥廷。（新北國王提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕旅外球員林彥廷這季返台披上新北國王戰袍，目前積極融入團隊，希望能夠在新賽季維持一貫的競爭力，他也期待和老隊友高錦瑋在場上過招。

林彥廷從政治大學畢業後投入CBA選秀，並以探花之姿加入北京紫禁勇士，經過兩個賽季努力，他認為自己在球隊出賽時間不夠理想，可能無法保有競爭力，因而選擇回台加入國內職籃。最後選擇國王，林彥廷表示，主要考慮到地緣性、球隊行銷、待遇設備等等。

不過，在加入球隊後，林書豪決定退休，無法跟著NBA等級球星學習，讓林彥廷直呼可惜，「當時不清楚這件事情，都有不同說法，想要加入國王，有一大部分原因也是希望可以跟他學習，知道他要退休還是覺得滿可惜的。」

來到國王這支新球隊也碰上新的教練派翠克，林彥廷透露，教練其實對他有些嚴厲，要求他把很多細節做到最好，同時持續打磨他的傳球能力，「他的口氣不會不好，但會一直在練習時停下來提醒有哪些事情要注意。」

對於新賽季，林彥廷希望保有一定的競爭力，「有些人可能會認為，因為台灣對戰組合比較不多，擔心我會怠惰，但我自己還是有給自己設定目標，得維持一樣在CBA或日本打球的水準。」他也透露，會跟老隊友高錦瑋聊一些場上的事情，即便彼此之間球風、身體狀態跟習慣都不太一樣，但會討論戰術破解之類，很期待新賽季跟他對決，「很開心他可以成為球隊的核心跟領袖，想跟他好好切磋。」

來自花蓮的林彥廷同樣關心家鄉風災的情況，他透露，家人現在有時間都會搭火車到光復去幫忙，自己若有時間也想盡一份力。

林彥廷。（新北國王提供）林彥廷。（新北國王提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中