TPBL》沒能和林書豪同隊讓他直呼可惜 林彥廷期待對決高錦瑋

〔記者粘藐云／新北報導〕旅外球員林彥廷這季返台披上新北國王戰袍，目前積極融入團隊，希望能夠在新賽季維持一貫的競爭力，他也期待和老隊友高錦瑋在場上過招。

林彥廷從政治大學畢業後投入CBA選秀，並以探花之姿加入北京紫禁勇士，經過兩個賽季努力，他認為自己在球隊出賽時間不夠理想，可能無法保有競爭力，因而選擇回台加入國內職籃。最後選擇國王，林彥廷表示，主要考慮到地緣性、球隊行銷、待遇設備等等。

不過，在加入球隊後，林書豪決定退休，無法跟著NBA等級球星學習，讓林彥廷直呼可惜，「當時不清楚這件事情，都有不同說法，想要加入國王，有一大部分原因也是希望可以跟他學習，知道他要退休還是覺得滿可惜的。」

來到國王這支新球隊也碰上新的教練派翠克，林彥廷透露，教練其實對他有些嚴厲，要求他把很多細節做到最好，同時持續打磨他的傳球能力，「他的口氣不會不好，但會一直在練習時停下來提醒有哪些事情要注意。」

對於新賽季，林彥廷希望保有一定的競爭力，「有些人可能會認為，因為台灣對戰組合比較不多，擔心我會怠惰，但我自己還是有給自己設定目標，得維持一樣在CBA或日本打球的水準。」他也透露，會跟老隊友高錦瑋聊一些場上的事情，即便彼此之間球風、身體狀態跟習慣都不太一樣，但會討論戰術破解之類，很期待新賽季跟他對決，「很開心他可以成為球隊的核心跟領袖，想跟他好好切磋。」

來自花蓮的林彥廷同樣關心家鄉風災的情況，他透露，家人現在有時間都會搭火車到光復去幫忙，自己若有時間也想盡一份力。

