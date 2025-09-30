亞錦賽》陳睦衡成棒國際賽初體驗有收穫 旅日首季均速再提升

陳睦衡。（資料照，棒協提供）

〔中央社〕歐力士猛牛隊投手陳睦衡首個成棒國際賽，學到如何面對更高張力比賽、面對更快突發狀況；陳睦衡直到展開日職生涯才算專職投球，直言要更認真研究投球，目前均速提升至約149公里。

19歲投手陳睦衡首個成棒國際賽，代表台灣打亞洲棒球錦標賽，預賽對韓國先發好投，冠軍戰與日本交手，擔任第2任投手，但台灣隊首局就遇到危機，先發投手僅抓到1個出局數退場，陳睦衡接替登板沒能馬上止血，總計投1局失掉3分責失分、無關勝敗。

亞洲棒球錦標賽台灣代表隊今天返台，陳睦衡接受中央社記者訪問時談起冠軍戰狀況，坦言準備有點倉促，中國的比賽場地牛棚比較遠，而且是封閉式的、無法直接看到場內狀況，透過監視器看畫面會慢一拍。

但陳睦衡也表示，這些都不能當作理由，教練賽前就告知他將會是第2任投手，「既然教練賦予我責任，就是我的工作，要想辦法克服、做好。」

日本社會人隊實力強，連中職樂天桃猿隊總教練古久保健二都表示，日職二軍也不一定打得贏；陳睦衡實際對戰後提到，當天他的狀況也不算好，日本社會人隊打者很厲害，掌握失投球的能力很好，稍微不小心就會被打。

陳睦衡雖然高中階段也有過國家隊資歷，但他表示，此次表現不如預期，有收到私訊惡意評論，明白這就是壓力，是需要習慣和克服的地方；首度入選成棒國家隊收穫，體會在更高張力下如何面對比賽、應付更快的突發狀況。

陳睦衡高中是投打二刀出賽，但高中前半段擔任打者的比例較高，展開職業生涯才算專職投球，自認還要更認真的研究投球，今年日職球季，身體有變強壯、恢復也比較快，專注提升球速，目前均速可以拉到約149公里，將於明天回日本向球隊報到。

