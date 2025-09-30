自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》幫林書豪辦引退式尚未定案 毛加恩笑稱：若他手癢歡迎回來

2025/09/30 16:44

毛加恩。（新北國王提供）毛加恩。（新北國王提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕前新北國王球星林書豪上個月震撼宣布退休，但球隊目前並未特別為他舉辦引退賽或其他儀式，對於接下來是否有可能幫林書豪舉行相關活動？總經理毛加恩語帶保留笑說：「有溝通，但不確定。」

37歲的林書豪加入國王後，助隊拿下兩座冠軍，為陣中核心戰力，但這兩個賽季下來仍有不少傷病問題，今年8月他在社群媒體上宣布退休消息。

對於林書豪是否會以不同形式加入國王團隊？毛加恩笑說，可能有難度，「他應該有很多可以選擇，當然如果他要回來接總教練、總經理，我都很歡迎他，但我想他有自己的人生規劃。」

毛加恩提到，目前一直跟和林書豪保持非常好的聯絡關係，同時也很關心他的現在的狀態，他笑說：「我很清楚剛決定退休後，大概會有兩、三年覺得手滿癢的，如果他突然心動了，很歡迎他回來，但這是開玩笑的，不要給他壓力。」

毛加恩透露，林書豪以前提過，國王讓他有找到家的感覺，「我們很榮幸他有這兩年，帶給我們非常多的價值、很多的學習的地方，希望這賽季還是可以有些合作，當然他未來要做什麼，我相信他一定是會非常成功，因為他就是個很認真、聰明，上帝給他很多的祝福的一個孩子。」

至於會不會幫林書豪舉辦引退賽或儀式？ 毛加恩說：「不確定，有確定就會跟大家說，目前是有溝通但不確定，我覺得當然很希望給他一個應有的儀式。」

毛加恩。（新北國王提供）

