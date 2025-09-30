自由電子報
划船》運動部解決亞錦賽選拔爭議 邀李冠儀與協會溝通達共識

2025/09/30 16:47

划船女將李冠儀。（取自全運會網站）划船女將李冠儀。（取自全運會網站）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對划船亞錦賽選拔爭議，運動部今主動邀集我國划船協會及選手李冠儀進行溝通，協會就選拔規定不夠完善之處正式表達歉意。運動部表示，協會雖基於訓練考量由外籍總教練遴選組訓，但仍有精進空間，將持續監督、協助協會完善選拔流程。

由於「2026年第20屆名古屋亞洲運動會培訓隊暨亞洲錦標賽選拔競賽規程」明示公開女子單人雙槳錄取3人，最後協會基於訓練考量由總教練遴選組訓，只錄取2人，未錄取第3名選手，選拔流程引起爭議。今運動部邀集協會秘書長林展緯、選訓小組召集人彭坤郎、秘書陳思澐等人及李冠儀選手至運動部進行協調，會中雙方充分溝通後，共同發布2點聲明：

一、為彌補亞錦賽選拔規定，因未臻明確所衍生影響選手參賽權益之爭議，協會將向賽事主辦單位爭取及完成補報名作業，並全力給予冠儀選手與其他代表隊選手相同的後勤支援與協助。

二、針對本次選拔規定不完備之處，協會已吸取本次經驗，其後就國家代表隊選拔規定之研訂，未來選訓會議邀請利害關係人（如：選手所屬教練）列席會議及選訓會議紀錄更明確，並將會議之決議公告至協會官網，使未來國家代表隊選拔作業，更為公開、公正及透明。

運動部表示，本次協調後，協會已正視並聽取選手意見，承諾將完善選拔規定，運動部並請協會加強與選手、教練的溝通，減少類似誤解產生，共同齊心合作，為臺灣在國際賽場爭取最佳成績。至於扛責的德國外籍教練楊恩9月下旬已經請辭獲准。

