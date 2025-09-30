永信杯》依舊無人能敵！豐商險勝苑裡 締造高男組空前10連霸

豐原高商10連霸。（永信杯提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕第52屆永信杯全國排球賽今天落幕，高男組豐原高商2：1力克縣立苑裡高中，在驚濤駭浪中寫下史無前例十連霸。

眾所矚目的高男組冠軍戰，尋求十連霸的豐原高商，接受縣立苑裡高中挑戰，苑高由剛拿下JHVL國中排球聯賽冠軍的苑裡高中國中部原班人馬應戰，默契嫻熟、拚勁十足，「雙箭頭」張瑋修、王品皓表現出色，讓豐商面臨極大挑戰。

所幸關鍵時刻豐商莊子霆、翁郁盛、劉冠朋、嚴偉晅在攻擊和攔網上挺身而出，以25：21、23：25、17：15力克苑裡高中，十連霸有驚無險到手。

豐原高商執行教練吳冠杰說：「此役攔網是關鍵，第二局遇亂流，還好第三局後段攔網有作好，幾顆得分球也有把握住。球員難免心中掛記著十連霸，急躁時我要他們不要想那麼多，把眼前做好就好。」季軍龍津高中，殿軍白河商工。

大專男子組戰況風雲詭譎，去年首度封王的中興大學，冠軍戰以22：25、25：19、9：15敗給銘傳大學，確定奪冠的那一刻，銘傳大學嗨翻，因為這是曾在第40屆永信杯奪冠，去年預賽就淘汰的銘傳大學，隔12屆重返榮耀。

銘傳大學教練郭國隆表示：「今年提早兩週於8月18就展開集訓，暑假時跟豐原高商一起到台體大移地訓練，所以這次同學向心力特別強，特別有拚勁，好幾場都是2：1很累地爬進來，關關難過關關過，終於在第52屆再度稱王。」

豐原高商10連霸。（永信杯提供）

