自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》天王「三」之戰先發公告！樂天推「奇兵」林子崴出戰台鋼

2025/09/30 16:59

林子崴。（資料照，記者李惠洲攝）林子崴。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿、台鋼雄鷹兩隊要爭取全年度第3名的季後賽門票。在昨天贏球後，暫居第4名的台鋼取得一線生機，雙方勝差為1.5場，兩隊明、後兩天先後在澄清湖和嘉義市交手，明天樂天推出本土左投林子崴，台鋼則由洋投艾速特出戰。

林子崴本季7場出賽（6場先發），投28局、防禦率3.21，生涯前期時常養傷影響出賽的他，明若出賽投超過1人次，就是生涯一軍單季出賽新高。

林子崴生涯4季僅累積23場一軍出賽，面對台鋼的出賽是最少，生涯僅在今年對台鋼出賽過1場，當時他中繼3局、被擊出6支安打，失1分。

台鋼雄鷹洋投艾速特今年10勝4敗、防禦率2.33，連同前兩年效力兄弟，他面對樂天桃猿投得不差，累積88局、對戰防禦率2.46。

明中職兩地開打，中信兄弟和富邦悍將交手為保留比賽，因而未公布該場明天由誰「續投」。明若樂天輸球、中信兄弟贏球，中信兄弟即確定拿到下半季冠軍。樂天下半季淘汰指數為M2、台鋼為M1。台鋼爭奪下半季僅剩數學上可能，只要中信兄弟再贏1場或台鋼再輸1場，台鋼即確定無緣下半季冠軍。

艾速特。（資料照，記者林正堃攝）艾速特。（資料照，記者林正堃攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中