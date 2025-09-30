中職》天王「三」之戰先發公告！樂天推「奇兵」林子崴出戰台鋼

林子崴。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿、台鋼雄鷹兩隊要爭取全年度第3名的季後賽門票。在昨天贏球後，暫居第4名的台鋼取得一線生機，雙方勝差為1.5場，兩隊明、後兩天先後在澄清湖和嘉義市交手，明天樂天推出本土左投林子崴，台鋼則由洋投艾速特出戰。

林子崴本季7場出賽（6場先發），投28局、防禦率3.21，生涯前期時常養傷影響出賽的他，明若出賽投超過1人次，就是生涯一軍單季出賽新高。

林子崴生涯4季僅累積23場一軍出賽，面對台鋼的出賽是最少，生涯僅在今年對台鋼出賽過1場，當時他中繼3局、被擊出6支安打，失1分。

台鋼雄鷹洋投艾速特今年10勝4敗、防禦率2.33，連同前兩年效力兄弟，他面對樂天桃猿投得不差，累積88局、對戰防禦率2.46。

明中職兩地開打，中信兄弟和富邦悍將交手為保留比賽，因而未公布該場明天由誰「續投」。明若樂天輸球、中信兄弟贏球，中信兄弟即確定拿到下半季冠軍。樂天下半季淘汰指數為M2、台鋼為M1。台鋼爭奪下半季僅剩數學上可能，只要中信兄弟再贏1場或台鋼再輸1場，台鋼即確定無緣下半季冠軍。

艾速特。（資料照，記者林正堃攝）

