體育 棒球 MLB

MLB季後賽》道奇明星強投擠不進先發輪值？官網看好將成關鍵X因子

2025/09/30 17:51

葛拉斯諾。（資料照）葛拉斯諾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟外卡系列賽明天開打，衛冕軍道奇確定將由史奈爾（Blake Snell）、山本由伸與大谷翔平擔任3戰的先發投手，明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）將從牛棚出發，大聯盟官網也看好他成為道奇季後賽的關鍵人物。

葛拉斯諾今年受到傷勢影響，整季先發18場戰績4勝3敗、防禦率3.19，投90.1局飆出106次三振，被打擊率0.177，每局被上壘率1.10。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前表示，葛拉斯諾在季後賽將調至牛棚待命。

大聯盟官網今撰文盤點季後賽各隊X因子，並指出考量到過去幾年道奇投手群戰力短缺，現在竟然沒有讓葛拉斯諾在外卡先發輪值中佔有一席之地，這點實在令人感到驚訝，由於史奈爾、山本與大谷將對決紅人，葛拉斯諾也暫時被排除在外。

不過官網也點出，其實換句話說，葛拉斯諾或許非常適合轉任牛棚，儘管他自2018年以來就從未後援，但以他高強度、球速快與變化幅度大的投球特性，有助於在短局數內全力衝刺，甚至繳出爆發性的表現。

官網也提到，道奇包含先發的投手群在內，季後賽內都必須準備好在各種情境上場，只要能拿出局數，不管是誰來投都好。而葛拉斯諾有望成為這套策略的核心之一，或許他最後也會在國聯分區系列賽回歸先發角色。

