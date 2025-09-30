自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》突然竄出的火球新星扛外卡G3！官網大讚有望成洋基英雄

2025/09/30 19:10

施利特勒。（資料照）施利特勒。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟外卡系列賽明天開打，官網撰文點出季後賽各隊關鍵「X因子」人選，其中洋基火球新星施利特勒（Cam Schlittler）被看好有望成為球隊的季後賽英雄。

24歲的施利特勒在今年7月初因施密特（Clarke Schmidt）的UCL（尺側副韌帶）撕裂整季報銷，因而被拉上大聯盟，擁有100英哩火球的他立刻成為輪值要角。9月28日面對金鶯迎來本季例行賽最終戰繳出7局9K無失分優質先發。施利特勒菜鳥年14場先發投71局，累積4勝3敗，防禦率2.96，每局被上壘率1.22，飆出84次三振，K9值10.4。

洋基外卡將碰上世仇紅襪，前2戰先發投手將由佛里德（Max Fried）與羅冬（Carlos Rodon）掛帥。今天總教練布恩（Aaron Boone）表示，如果有第3戰，施利特勒將會是該場比賽的先發投手。

大聯盟官網指出，有一位24歲火球男在下半季突然竄出，立刻解決洋基先發輪值漏洞，「施利特勒正是洋基本季急需的年輕投手，目前他暫定在外卡G3先發，但如果洋基一路過關斬將，也別對球隊賦予他更多角色感到意外。」

大聯盟官網表示，這些擁有時速100英哩火球的年輕投手，有時會在季後賽一鳴驚人，而施利特勒很可能就是這種例子，「他甚至有可能在全國大多數人都還不認識他的情況下，就成為洋基真正的季後賽英雄。」

