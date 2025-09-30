MLB季後賽》盛讚大谷翔平最頂尖強投豪打！美媒分析道奇拚衛冕優勢

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟季後賽明天正式引爆，外卡系列賽將率先登場，大聯盟官網邀請季後賽各隊記者撰文，點出球隊能奪冠的最大優勢。道奇記者Sonja Chen直言，先發輪值將是道奇力拚衛冕的重要關鍵。

Sonja Chen指出，道奇不僅擁有全大聯盟最頂尖的打者之一的大谷翔平擔任開路先鋒，同時他也是球隊最強優勢的核心之一，那就是先發輪值。

「去年道奇即便遭遇投手群傷病困擾，但最後依舊奪下世界大賽冠軍。而今年由大谷翔平、史奈爾（Blake Snell）、山本由伸與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等人組成的先發輪值陣容，很可能將成為道奇衛冕的重要推手。」Sonja Chen表示。

Sonja Chen強調，道奇擁有豐厚經驗，也曾多次嘗過冠軍榮耀的滋味，已經連續13年闖進季後賽，近5年奪下2冠。儘管自1998-2000年的洋基三連霸後，至今尚未有球隊完成衛冕，但這支道奇隊就是為了勝利而打造。

道奇外卡將對上紅人，確定將由史奈爾、山本由伸與大谷翔平擔任3戰的先發投手，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與克蕭（Clayton Kershaw）等強投則先將從牛棚出發。

