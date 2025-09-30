中職》自兄弟轉戰味全 周委宏摘二軍打擊王坦言努力有被肯定

中職打擊王周委宏。（中職提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職二軍總冠軍賽今開打，賽前在嘉義市立棒球場舉行2025年二軍年度獎項頒獎儀式，以表彰本季二軍球員的傑出表現與努力付出。二軍向來是年輕球員磨練實力的關鍵舞台，今年共有10位選手榮獲個人獎項。聯盟恭喜所有辛勤奮戰的球員，也期許他們持續在職棒舞台上為球隊與自身創造佳績。

頒獎儀式現場邀請中華職棒大聯盟王惠民副秘書長、家樂福自有品牌暨商務銷售部蘇子傑協理、以及嘉義市立體育場張家羽場長擔任頒獎嘉賓。聯盟特別感謝家樂福以行動支持中華職棒二軍總冠軍賽，也感謝嘉義市立體育場提供整季完善的比賽場地與服務。

味全龍周委宏去年被中信兄弟放在名單外，與龍隊接觸後決定轉隊，今年在二軍59場出賽，166打數擊出57安打，包含1支全壘打，在補足規定打數後，打擊率0.335排名第一，成功摘下打擊王。

周委宏說，能夠獲得這個獎項，是對自己努力的一大肯定。教練團於季初即指出他在打擊方面是沒問題的，但守備尚有進步空間，隨著今年球季進入尾聲，周委宏也將在秋訓與春訓期間，把目標放在強化守備，盼望藉此增加未來在一軍穩定出賽的機會。

統一7-ELEVEn獅張皓崴本季完成19次盜壘，勇奪盜壘王。他表示，其實自己去年就有設定這個目標，只是在球季後段表現未如預期，與獎項擦肩而過。張皓崴自認並非長打型選手，因此更專注提升上壘率與跑壘效率，透過速度展現價值，談到明年球季的目標，他希望明年球季持續精進打擊表現，力求穩定發揮、有更好的表現。

樂天桃猿游承勳迎來職棒首個完整球季，最終以61支安打拿下安打王。回顧球季初，他坦言當時狀況不佳，打擊率不到一成，所幸在學長吳桀睿的指導下，逐漸找到屬於自己的調整節奏與訓練方式，並隨著教練團給予的先發機會找回手感、安打數穩定增加。對於獲得安打王這份肯定，游承勳表示非常開心，並期許未來能持續以優異表現回饋球隊。

