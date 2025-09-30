自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》自兄弟轉戰味全 周委宏摘二軍打擊王坦言努力有被肯定

2025/09/30 19:26

中職打擊王周委宏。（中職提供）中職打擊王周委宏。（中職提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職二軍總冠軍賽今開打，賽前在嘉義市立棒球場舉行2025年二軍年度獎項頒獎儀式，以表彰本季二軍球員的傑出表現與努力付出。二軍向來是年輕球員磨練實力的關鍵舞台，今年共有10位選手榮獲個人獎項。聯盟恭喜所有辛勤奮戰的球員，也期許他們持續在職棒舞台上為球隊與自身創造佳績。

頒獎儀式現場邀請中華職棒大聯盟王惠民副秘書長、家樂福自有品牌暨商務銷售部蘇子傑協理、以及嘉義市立體育場張家羽場長擔任頒獎嘉賓。聯盟特別感謝家樂福以行動支持中華職棒二軍總冠軍賽，也感謝嘉義市立體育場提供整季完善的比賽場地與服務。

味全龍周委宏去年被中信兄弟放在名單外，與龍隊接觸後決定轉隊，今年在二軍59場出賽，166打數擊出57安打，包含1支全壘打，在補足規定打數後，打擊率0.335排名第一，成功摘下打擊王。

周委宏說，能夠獲得這個獎項，是對自己努力的一大肯定。教練團於季初即指出他在打擊方面是沒問題的，但守備尚有進步空間，隨著今年球季進入尾聲，周委宏也將在秋訓與春訓期間，把目標放在強化守備，盼望藉此增加未來在一軍穩定出賽的機會。

統一7-ELEVEn獅張皓崴本季完成19次盜壘，勇奪盜壘王。他表示，其實自己去年就有設定這個目標，只是在球季後段表現未如預期，與獎項擦肩而過。張皓崴自認並非長打型選手，因此更專注提升上壘率與跑壘效率，透過速度展現價值，談到明年球季的目標，他希望明年球季持續精進打擊表現，力求穩定發揮、有更好的表現。

樂天桃猿游承勳迎來職棒首個完整球季，最終以61支安打拿下安打王。回顧球季初，他坦言當時狀況不佳，打擊率不到一成，所幸在學長吳桀睿的指導下，逐漸找到屬於自己的調整節奏與訓練方式，並隨著教練團給予的先發機會找回手感、安打數穩定增加。對於獲得安打王這份肯定，游承勳表示非常開心，並期許未來能持續以優異表現回饋球隊。

中職二軍安打王游承勳。（中職提供）中職二軍安打王游承勳。（中職提供）

中職二軍盜壘王張皓崴。（中職提供）中職二軍盜壘王張皓崴。（中職提供）

二軍獲獎選手與貴賓合影。（中職提供）二軍獲獎選手與貴賓合影。（中職提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中