WTT大滿貫》5局大戰扳倒林昀儒中止對戰8連敗 宇田幸矢透露決勝局逆轉關鍵

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名33的日本名將宇田幸矢，今天在2025年WTT中國大滿貫賽男單32強戰，克服決勝局1:5落後，最終以3:2力退台灣一哥林昀儒，中止對戰8連敗，也是他自2014年以來首度打敗小林，賽後他興奮地躺在地上慶祝這得來不易的1勝。

宇田表示，世界排名11的林昀儒屬於頂尖水準的選手，雙方交手多次，他很清楚小林的實力，「在狀況絕佳的情況下，我想著能否發揮出這段期間訓練的成果，以及如何發揮才能贏球，並在比賽中將這些想法融合、實踐，這對我來說是一次非常大的成長。」

宇田說，第4局末段在激烈的相持球大戰被林昀儒連得3分，「我自己對相持球是很有信心的，但那3分沒拿能下，局數變成2:2，很可惜。」

在進入決勝局之前，宇田幸矢心裡盤算著，必須從非常細微的環節去決一勝負，例如發短球或是擺短，「但過程中這戰術完全行不通，當時我以1:5大幅落後，之後我改變了戰術，決定再度利用相持球來決勝負，最終也完成逆轉。」

林昀儒的教練王翊澤也表示，「決勝局後面幾球，宇田刻意發長球要拚相持，昀儒主動變線被他拚到幾顆，宇田這場球在幾顆關鍵球確實發揮的比較堅定。」

