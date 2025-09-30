網球》人生只有宿便沒宿敵！謝淑薇妙回「拒握手」重返北京8強

謝淑薇（右）與奧絲塔朋科。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕中國網球公開賽女雙次輪，「台灣一姊」謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）乘勝追擊，6：1、3：6、10：4力退日本青山修子／西班牙布克莎（Cristina Bucsa），第4種子「台拉聯軍」2連勝晉級8強，這也是小薇暌違12年重返北京女雙8強。

上週首輪「台灣內戰」，謝淑薇與奧絲塔朋科歷經搶十激鬥大逆轉台將詹皓晴／地主蔣欣玗，賽後雙方禮貌性至網前致意，謝淑薇與蔣欣玗擊掌，卻「華麗轉身」跳過詹皓晴，尷尬場面引發球迷們議論：「我跪著看你比完賽握手的那個片段，大快人心」、「什麼時候才有再一次的瀟灑轉頭」、「轉身就走的一幕超帥」，之後小薇也在臉書粉絲團妙回：「人生只有宿便沒宿敵」；至於小詹則專注接下來武漢備戰，並未對此表態。

今年已合力打下澳洲公開賽、溫布頓錦標賽雙料大滿貫女雙亞軍的謝淑薇／奧絲塔朋科，今日面對青山修子／布克莎互下一盤，戰線拖入決勝搶十，小薇組合回穩4：0猛攻滅火，重掌節奏下一路領先，在這項男女共站、WTA千分等級職業大賽連闖兩關，8強對手為斯洛伐克米哈里可娃（Tereza Mihalikova）／ 英國尼科爾絲（Olivia Nicholls），「台拉聯軍」過往對戰3連勝穩居上風。

