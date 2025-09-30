日職》史上第4人！田中將大6局好投伏龍 日美通算200勝達陣

田中將大達成日美通算200勝里程碑。（產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人36歲老將「神之子」田中將大4度叩關日美通算第200勝，今天對戰中日龍繳出6局失2分的優質先發，助隊以4：2贏球，收下本季第3勝，同時也達成日美通算200勝里程碑，成為史上第4人。

田中將大在8月21日拿下日美通算第199勝後，連續3場先發都吞敗，今天先發對戰中日是他本季最後一次挑戰生涯里程碑，巨人打線首局就給予3分的火力支援，不過田中在3局上遭遇亂流，細川成也敲出右外野2分砲，追到2：3一分落後。

田中將大主投6局用85球，被敲4支安打失2分，另有4次三振2次保送，防禦率降至5.00。打擊部分，2打數擊出1支安打，吞下1次三振，打擊率升至0.154。

巨人在7局下靠著對手暴投拿下1分保險分，古巴守護神R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）9局上連飆2K霸氣關門守住勝利，收下本季第46場救援成功，與中日終結者松山晉也並列救援王，同時也追平了央聯單季最多救援成功紀錄。

田中將大本季第3勝入袋，同時也達成日美通算200勝里程碑，在日職例行賽效力樂天金鷲和讀賣巨人的12個球季共累積121勝，而在大聯盟紐約洋基隊的7年間合計拿下78勝，成為自達比修有、黑田博樹和野茂英雄之後，第4位達成此項壯舉的球員。

