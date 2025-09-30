自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

網球》球王艾卡拉茲復仇弗里茲 東京笑捧本季第8冠

2025/09/30 20:30

艾卡拉茲。（歐新社）艾卡拉茲。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）甜蜜復仇，6：4、6：4擊敗美國第2種子弗里茲（Taylor Fritz），西班牙頭號種子締造職業生涯單季新高67勝，首度角逐東京男網賽就贏得冠軍，也是本季第8座金盃。

「毫無疑問，這是我迄今為止最好的賽季！」這項ATP500等級職業賽在日本首都落幕，22歲的艾卡拉茲5連勝攻頂，自今年7月溫布頓錦標賽決戰輸給義大利宿敵辛納（Jannik Sinner）以來，強勢反彈橫掃辛辛那提大師賽、美國公開賽，以及東京共3站，迄今無人能攖其鋒，「8個冠軍、10次勇闖決賽…，這展現我為了經歷這些時刻、實現目標所付出的努力。今年我的開局並不好，心情也有些掙扎，最終還是挺過來了。我以自己為榮，也為身邊所有幫助我走到今天的人感到驕傲。」

被譽為「三巨頭接班人」的艾卡拉茲， 汲取9天前拉沃盃爆冷敗給弗里茲的慘痛教訓，直落二壓制兩度因左大腿傷勢喊出醫療暫停的對手，職業生涯24冠到手，已追平德國名將茲維列夫（Alexander Zverev），並列1990年後出生的男單冠軍之最；這也是自2017年傳奇同胞「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）以來，首度有人能在單一賽季10回挺進決戰。

「除了腳踝受傷後躺在地上的5分鐘，我享受在這裡的每1秒。」熱情樂觀如艾卡拉茲，開玩笑地談起東京首秀，自認對於一切表現都很滿意，「沒想到能恢復這麼好，我真的很高興。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中