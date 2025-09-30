網球》球王艾卡拉茲復仇弗里茲 東京笑捧本季第8冠

艾卡拉茲。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）甜蜜復仇，6：4、6：4擊敗美國第2種子弗里茲（Taylor Fritz），西班牙頭號種子締造職業生涯單季新高67勝，首度角逐東京男網賽就贏得冠軍，也是本季第8座金盃。

「毫無疑問，這是我迄今為止最好的賽季！」這項ATP500等級職業賽在日本首都落幕，22歲的艾卡拉茲5連勝攻頂，自今年7月溫布頓錦標賽決戰輸給義大利宿敵辛納（Jannik Sinner）以來，強勢反彈橫掃辛辛那提大師賽、美國公開賽，以及東京共3站，迄今無人能攖其鋒，「8個冠軍、10次勇闖決賽…，這展現我為了經歷這些時刻、實現目標所付出的努力。今年我的開局並不好，心情也有些掙扎，最終還是挺過來了。我以自己為榮，也為身邊所有幫助我走到今天的人感到驕傲。」

被譽為「三巨頭接班人」的艾卡拉茲， 汲取9天前拉沃盃爆冷敗給弗里茲的慘痛教訓，直落二壓制兩度因左大腿傷勢喊出醫療暫停的對手，職業生涯24冠到手，已追平德國名將茲維列夫（Alexander Zverev），並列1990年後出生的男單冠軍之最；這也是自2017年傳奇同胞「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）以來，首度有人能在單一賽季10回挺進決戰。

「除了腳踝受傷後躺在地上的5分鐘，我享受在這裡的每1秒。」熱情樂觀如艾卡拉茲，開玩笑地談起東京首秀，自認對於一切表現都很滿意，「沒想到能恢復這麼好，我真的很高興。」

