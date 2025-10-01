自由電子報
MLB》首度在季後賽大秀二刀流 專家讚投手大谷「球界首屈一指」

2025/10/01 06:58

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平將要首度在季後賽大展鬼神二刀流的身手，前3屆明星強打、昔日洋基打擊教練凱西（Sean Casey）盛讚大谷已經是球界首屈一指的投手。

凱西在《MLB Network》節目指出，大谷翔平的投手獨立防禦率（FIP）為1.91是全聯盟最佳，勝過巨人T.羅傑斯（Tyler Rogers）、海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes）、老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）、費城人左投桑契斯（Cristopher Sánchez）和巨人強投韋伯（Logan Webb）。

「投手大谷」本季先發14場，累積1勝1敗，防禦率為2.87，主投47局飆出62次三振、被打擊率為0.227、WHIP為1.04、K/9值高達11.87。凱西認為大谷翔平已經為季後賽做好了萬全準備，對他來說，大谷已經是道奇的王牌投手，球團完美的讓他復活，這一點做得非常好。

衛冕軍道奇將在3戰2勝制的外卡系列賽交手紅人，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，前兩戰將由2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）打頭陣，G2則是日本王牌山本由伸先發，若是有第3戰的話，預計將會交給大谷翔平。

