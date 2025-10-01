自由電子報
體育 競技運動 羽球

羽球》創神紀錄超越安賽龍 專家點出安洗瑩「傷口」：受傷的野獸更危險

2025/10/01 06:58

南韓世界球后安洗瑩。（資料照，法新社）南韓世界球后安洗瑩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓世界球后安洗瑩今年豪取7冠，但卻痛失世錦賽金牌，英國知名主播「克媽」克拉克（Gill Clark）撰文指出，安洗瑩將會持續進化，因為「受傷的野獸比健康的野獸更危險。」

安洗瑩雖然在上週超級500系列南韓羽球公開賽女單決賽，不敵日本好手山口茜，無緣本季第8冠，決賽不敗神話破功。不過，「克媽」克拉克指出，安洗瑩在BWF世界巡迴賽（超級300系列以上賽事）累積28冠，已經超越了丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）的27冠，成為世界巡迴賽最偉大的單打選手，雖然若將更早的超級系列賽與黃金大獎賽算進去，她距離單打歷史紀錄仍有一段差距，但這已是極具意義的里程碑。

克拉克認為偉大的球員從不會因過去的榮耀而自滿，他們總是在進化，不斷尋找提升的方法，安洗瑩過去曾透露，她一直在觀看男單頂尖選手的比賽影片，研究了現任世界球王石宇奇的打法、巴黎奧運男單銀牌得主昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）的技術，以及現任丹麥一哥安東森（Anders Antonsen）的戰術。

克拉克寫道：「受傷的野獸比健康的野獸更危險，我認為失去世錦賽冠軍所帶來的心理創傷與痛苦，對安洗瑩造成了深刻打擊，但這個『傷口』，似乎也讓她變得更危險，更加勇猛求進，展現出冠軍的非凡心態。」

