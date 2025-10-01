自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

游泳亞錦賽》台灣隊再傳捷報！王星皓200混、男女混合自接摘下2銀

2025/10/01 06:59

王星皓在男子200混摘銀。（游泳協會提供）王星皓在男子200混摘銀。（游泳協會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕印度阿默達巴德隆（Ahmedabad）舉行的第11屆亞洲游泳錦標賽，台灣隊在第3天賽程再創佳績，王星皓在男子200混合式和男女混合400自接力再摘下2銀，而首日成功摘金的「台灣蝶王」王冠閎則在50蝶游破自己保持的全國紀錄，總計台灣隊已獲得1金、5銀、4銅。

台灣隊在游泳亞錦賽中持續有好表現，前奧運國手王星皓昨晚間率先在男子200混游出2分01秒05成功摘下銀牌，小將傅堃銘也游出2分02秒97、名列第4，王星皓的成績也比他在今年6月的中正盃游泳錦標賽成績2分03秒31，短短的3個月，王星皓的成績足足進步了2秒26，並且成功達到明年名古屋亞運的參賽標準2分02秒44。

其他泳將也出現不少佳績，首日拿下100蝶金牌的「台灣蝶王」王冠閎在男子50蝶游出24秒14，雖然排名第4，但順利游破他自己在今年全大運締造的全國紀錄24秒16；接著邱羿臻在女子50公尺蝶式決賽游出27秒25獲得第4名。

最後壓軸的男女混合400公尺決賽中，台灣隊由莊沐倫／劉姵吟／邱羿臻／王冠閎出賽，最終游出3分34秒68僅落後於中國之後再摘下單日第2銀，而這項成績也成功追平了2022年世錦賽由王冠閎／王星皓／徐安／黃渼茜的全國紀錄。

（左起）莊沐倫／劉姵吟／邱羿臻／王冠閎摘下男女混合400自接力銀牌。（游泳協會提供）（左起）莊沐倫／劉姵吟／邱羿臻／王冠閎摘下男女混合400自接力銀牌。（游泳協會提供）

王星皓200混摘銀並達亞運標。（游泳協會提供）王星皓200混摘銀並達亞運標。（游泳協會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中