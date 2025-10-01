游泳亞錦賽》台灣隊再傳捷報！王星皓200混、男女混合自接摘下2銀

王星皓在男子200混摘銀。（游泳協會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕印度阿默達巴德隆（Ahmedabad）舉行的第11屆亞洲游泳錦標賽，台灣隊在第3天賽程再創佳績，王星皓在男子200混合式和男女混合400自接力再摘下2銀，而首日成功摘金的「台灣蝶王」王冠閎則在50蝶游破自己保持的全國紀錄，總計台灣隊已獲得1金、5銀、4銅。

台灣隊在游泳亞錦賽中持續有好表現，前奧運國手王星皓昨晚間率先在男子200混游出2分01秒05成功摘下銀牌，小將傅堃銘也游出2分02秒97、名列第4，王星皓的成績也比他在今年6月的中正盃游泳錦標賽成績2分03秒31，短短的3個月，王星皓的成績足足進步了2秒26，並且成功達到明年名古屋亞運的參賽標準2分02秒44。

其他泳將也出現不少佳績，首日拿下100蝶金牌的「台灣蝶王」王冠閎在男子50蝶游出24秒14，雖然排名第4，但順利游破他自己在今年全大運締造的全國紀錄24秒16；接著邱羿臻在女子50公尺蝶式決賽游出27秒25獲得第4名。

最後壓軸的男女混合400公尺決賽中，台灣隊由莊沐倫／劉姵吟／邱羿臻／王冠閎出賽，最終游出3分34秒68僅落後於中國之後再摘下單日第2銀，而這項成績也成功追平了2022年世錦賽由王冠閎／王星皓／徐安／黃渼茜的全國紀錄。

（左起）莊沐倫／劉姵吟／邱羿臻／王冠閎摘下男女混合400自接力銀牌。（游泳協會提供）

王星皓200混摘銀並達亞運標。（游泳協會提供）

