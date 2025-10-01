TPBL》接掌新北國王兵符拚連霸 派翠克談台灣球員可進步之處

新北國王新任主帥派翠克。（新北國王提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北國王上季奪冠後，前主帥萊恩離隊赴日，新賽季改由資深教頭派翠克接掌兵符，而他過去也曾效力德國、日本等國的球隊，對於亞洲國家並不陌生。談到台灣球員目前優劣勢，他認為，防守觀念有些不足，還有進步空間。

57歲的派翠克來自美國，球員時期就讀史丹佛大學，轉任教練後橫跨歐洲與亞洲聯賽，其執教風格強調團隊紀律與防守強度，多次率隊打出亮眼的表現，亦具備豐富的國際賽事經驗。

派翠克表示，台灣和亞洲籃球與NBA很不一樣，他能理解球員喜歡得分，但他更看重防守還有球員是否在場上全力以赴，同時能適時給予隊友幫助。他提到，過去他曾帶隊來台比賽，和台灣的一些教練、職業隊都有交流，他也知道政治大學是國內大學籃球強權，今年剛拿下亞洲大學聯賽冠軍，休季期間國王也曾和一些實力堅強的隊伍比賽，對於整體環境還算清楚。

針對台灣籃球現況還有球員可改進之處，派翠克認為，球隊的狀態取決於教練的執教方式，包含球隊有多認真看待比賽、多認真去執行防守等，但以台灣籃球現況，防守或許還有進步空間，「台灣球員做得沒那麼好的地方可能還是防守，還有些觀念可以提升，在球場上很多事情都是需要從防守做起，但我相信一切都會慢慢好轉。」

