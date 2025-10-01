MLB季後賽》老虎王牌7.2局狂飆14K平紀錄！守護者要命失誤遭聽牌

史庫柏爾7.2局14K失1分奪勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎王牌（Tarik Skubal）今天在美聯外卡系列賽首戰，面對守護者狂飆生涯新高14K，率隊收下系列賽首勝聽牌。

上個賽季在美聯分區系列賽鏖戰5場的對戰組合，上個賽季成功擊敗老虎晉級的守護者，今年在季末的美聯中區龍頭之爭再次取勝，今天兩隊再次於美聯外卡賽正面交鋒，雙方派出的是老虎塞揚王牌投手史庫柏爾，對戰威廉斯（Gavin Williams）。

老虎在首局2出局後，卡本特（Kerry Carpenter）敲安上壘，並靠著對手的失誤上到二壘，接著狀元郎托克森（Spencer Torkelson）馬上敲出適時安打助隊收下第一分。4下守護者在阿里亞斯（Gabriel Arias）的內野安打與馬丁尼茲（Angel Martínez）大膽的跑壘追平比數。

卡本特被托克森打回來得分。（路透）

7局上半，守護者再次發生要命失誤，老虎格林（Riley Greene）二壘安打上壘後，諾埃爾（Jhonkensy Noel）接球失誤讓培瑞茲（Wenceel Perez）上一壘，在1出局一、三壘有人時，麥金斯崔（Zach McKinstry）採取犧牲觸擊為球隊打進超前分，最終也成為致勝分。

老虎在史庫柏爾7.2局只被打3支安打，狂飆生涯新高14K，送出3BB，失掉1分好投，加上終結者維斯特（Will Vest）1.1局1K被打1安無失分好投，終場就以2：1擊敗守護者，取得關鍵聽牌勝。值得一提的是，守護者今天2分都不是投手自責分。

FIVE STRAIGHT STRIKEOUTS

14 ON THE DAY



TARIK SKUBAL IS UNBELIEVABLE! #POSTSEASON pic.twitter.com/MGCz4XuTFL — MLB （@MLB） September 30, 2025

史庫柏爾單場14K追平1972年美聯冠軍系列賽G3的柯爾曼（Joe Coleman），成為老虎季後賽隊史單場最多三振的投手，而史上單場最多K則是2019年柯爾（Gerrit Cole）在2019年美聯分區系列賽G2的15K。

本場比賽史庫柏爾火球狂飆，他有3次三振都是用100英哩以上的火球，是史上第二位能在季後賽飆出如此多100英哩三振的選手，其中101.2英哩的三振，則追平2015年國聯分區系列賽第二場辛德加德（Noah Syndergaard）的史上第三快三振。

Tremendous base running from Cleveland Guardians Angel Martinez ties the game!#GuardsBall pic.twitter.com/rrraTLCaYU — Guardians Prospective （@CleGuardPro） September 30, 2025

