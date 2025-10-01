MLB季後賽》另類「連5戰炸裂」！鈴木誠也開轟 助小熊逆轉教士

鈴木誠也。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕3戰2勝制的國聯外卡賽首戰今天登場，小熊靠日籍好手鈴木誠也、凱利（Carson Kelly）的「背靠背」開轟逆轉，最後小熊以3比1擊敗教士，系列賽率先取得1比0的聽牌優勢。

教士隊第2局靠柏格茲（Xander Bogaerts）的關鍵二壘安打攻進1分，第5局下鈴木誠也逮中教士右投皮維塔（Nick Pivetta）一顆94.5英哩速球，擊出左、中外野追平陽春砲。鈴木誠也這一轟的擊球初速為112.2英哩（約180.6公里），飛行距離為424英呎（約129公尺）。

接著小熊打者凱利擊出左外野超前陽春彈，幫助小熊取得2比1的領先。根據大聯盟官網指出，這是小熊隊史第4次在季後賽出現「背靠背」開轟，前一次是在2016年的國聯冠軍賽。小熊第8局靠霍納（Nico Hoerner）的高飛犧牲打追加保險分。

小熊左投波伊德（Matthew Boyd）先發4.1局失1分退場，4名後援聯手4.1局無失分，讓教士打線後面4局12上12下。這是小熊隊自2017年後，再度於季後賽嘗到贏球滋味。

今天也是鈴木誠也生涯首度參與大聯盟季後賽戰場，全場3打數1安就是一發關鍵追平全壘打。若包含例行賽在內，鈴木誠也近5戰共敲6轟。

教士全場只有4支安打，柏格茲貢獻2安1打點。若包含去年季後賽在內，教士隊近33局只拿到1分。皮維塔主投5局失2分吞敗。

