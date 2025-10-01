自由電子報
NBA》勇士2年14.7億結束「苦命人生」 雙方緣分將盡？

2025/10/01 07:51

庫明加。（資料照）庫明加。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在今天終於跟陣中前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）達成合約協議，簽下一張2年4850萬美元（約新台幣14.7億）的合約，第二年只有球隊選項而非球員選項，代表雙方的緣分沒意外很快就會結束。

庫明加是勇士勇士在2021年首輪第7順位選進的天賦型側翼，但是球隊始終沒有給他穩定的上場時間，導致他逐漸不信任球團，在今年成為受限自由球員後遲遲無法達成合約共識，如今庫明加放棄先前執著的球員選擇權與3年7500萬美元合約，向勇士妥協簽下擁有球隊選擇權的合約。

在過去的2個月談判中，勇士一直有著2年4500萬美元包含球隊選擇權的報價，而在本月他們向庫明加在提出一張3年7500萬美元帶有球隊選擇權的合約，或者是3年5400萬的完全保障約。但庫明加希望想要能夠保留球員選擇權，但所有選項都被勇士給拒絕，最終勇士選擇加碼，庫明加也點頭，簽下2年4850萬美元合約。

《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，2年合約的結構，讓庫明加可以更快獲得自由，無論是明年1月就直接把他交易掉，或者到明年夏天被勇士不執行合約，最慢他都可以在2年後獲得完全的自由。

庫明加新賽季的合約金額將成為陣中第四高薪，僅次於柯瑞（Stephen Curry）巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green），而團隊的奢侈稅處罰則從7000萬增加到超過8000萬。

