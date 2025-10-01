自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》領5億約的康佛托未進外卡賽名單 道奇教頭解釋原因

2025/10/01 07:59

明星外野手康佛托。（資料照，路透）明星外野手康佛托。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕國聯外卡賽今天登場，道奇將在主場迎戰紅人，道奇今天賽前宣布外卡賽球員名單，右手輕微骨折的明星捕手史密斯（Will Smith）、南韓新人金慧成、日籍新人佐佐木朗希都進季後賽名單，卻沒有帶明星外野手康佛托（Michael Conforto）。

康佛托今年季前以1年1700萬美元（約新台幣5.2億元）加盟道奇，整季表現不理想，出賽138場交出12轟、36分打點，打擊率僅1成99、整體攻擊指數（OPS）0.638都是生涯最差；史密斯本季出賽110場，交出17轟、61分打點，打擊率2成96，整體攻擊指數為0.901。

道奇明星捕手史密斯。（資料照，路透）道奇明星捕手史密斯。（資料照，路透）

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今賽前說明，考量到三壘手馬恩西（Max Muncy）、工具人艾德曼（Tommy Edman）的身體狀況，因此多帶一名內野手，加上史密斯可以在板凳待命。羅伯斯說，「基本上就是要想，你要把史密斯的棒子放在板凳，還是康佛托的棒子放在板凳上。」

雖然康佛托沒有進入國聯外卡賽名單，羅伯斯說，「他是我最喜愛的選手之一，如果需要，他會隨時做好準備。」

此外，道奇隊在外卡賽的投手名單中，沒有帶左投班達（Anthony Banda）。羅伯斯坦言，這是一個非常艱難的決定，提到這和紅人隊的打者有關，「我認為我們有一些先發投手能提供較長的局數，而這支球隊正好是右打者居多的陣容。」

