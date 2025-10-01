日職》體重115公斤的西武獅昔日一指大物渡部健人 傳將遭戰力外

渡部健人。（資料照，圖片取自西武獅官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅2020年第一指名大物渡部健人，今年整季都沒有上到一軍。日媒《Sponichi Annex》指出，渡部健人和2022年太平洋聯盟新人王水上由伸等人，將遭到戰力外。

現年26歲的渡部健人是來自桐蔭橫濱大學的好手，身高176公分，體重115公斤，當時外界期待是42歲名將中村剛也的接班人，因此被稱為「再來一碗君二世」。

不過，渡部健人今年在二軍出賽54場，有4轟、23分打點，打擊率2成01，整體攻擊指數（OPS）僅0.596。渡部健人本季都沒有上到一軍舞台。

渡部健人去年在一軍僅出賽30場，共33打數僅1安，打擊率0.030。渡部健人生涯在一軍有3個賽季，合計只出賽74場，累積7轟、27分打點，平均打擊率1成78。

現年27歲的水上由伸是2020年育成選秀會以第5指名加盟西武，曾在2022年出賽60場，交出4勝4敗、防禦率僅1.77，詹31次中繼成功，該年勇奪洋聯新人王、中繼王。

但水上由伸去年表現欠佳，整季出賽29場，防禦率是偏高的5.28。水上由伸今年出賽機會大幅減少，整季僅在一軍出賽5場，共投5.2局無失分，防禦率為0。

