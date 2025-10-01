MLB季後賽》吉田正尚代打當英雄！洋基9局滿壘大中計不敵紅襪

吉田正尚（左）代打敲出超前安。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡系列賽今天開打，美聯外卡第二名的洋基今天在主場迎戰外卡三的紅襪，紅襪王牌克羅切（Garrett Crochet）主投7.2局狂飆11次三振，加上吉田正尚代打敲出逆轉安，9局查普曼（Aroldis Chapman）讓洋基滿壘0出局無功而返，終場紅襪以3：1擊敗洋基，收下重要的聽牌勝。

洋基紅襪今天都派出王牌左投登板，洋基佛里德（Max Fried）主投6.1局飆6K，被打4支安打，送出3次四壞保送沒有掉分，紅襪王牌克羅切則在首局遭沃爾普（Anthony Volpe）陽春砲砲轟後穩住陣腳，前6局被打3支安打，狂飆9K失掉1分。

請繼續往下閱讀...

Volpe strikes first pic.twitter.com/SfsLVxEJYq — New York Yankees （@Yankees） September 30, 2025

洋基在7局佛里德解決1名打者後將他換下場，牛棚威佛（Luke Weaver）接替登板，結果他先對瑞法拉（Ceddanne Rafaela）投出四壞保送，又被索賈德（Nick Sogard）敲出二壘安打，此時紅襪換上代打吉田正尚，結果吉田正尚一敲安清壘，將比數反超為2：1，洋基緊急換投用克魯茲（Fernando Cruz）止血，未讓傷害擴大。

克羅切在7局續投僅花6顆球就投出3上3下，8局已用過100球的他續投，先三振掉葛里遜（Trent Grisham）後被沃爾普敲出中間方向穿越安打，接著面對威爾斯（Austin Wells）以100英哩火球讓他站著不動被三振，最終克羅切7.2局用117球飆出11次三振退場，接替上場的查普曼因牽制三次沒成功讓沃爾普上二壘，卡巴列羅（José Caballero）飛球出局解危。

佛里德6.1局無失分無關勝敗。（法新社）

9上洋基推出守護神貝納（David Bednar）登板，紅襪在2出局後發動攻勢，「故事哥」史托瑞（Trevor Story）敲安後盜上二壘、明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）左外野二壘安打進帳1分保險分，洋基再次換上左投希爾（Tim Hill）對左打洛爾（Nathaniel Lowe）成功。

9下查普曼續投，高德史密特（Paul Goldschmidt）、賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）接連敲安擠成滿壘，史坦頓（Giancarlo Stanton）被查普曼連飆火球後用指叉球三振，奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）右外野飛球出局，三壘高德史密特選擇不跑未能形成高飛犧牲打，葛里遜（Trent Grisham）被三振，查普曼化解0出局滿壘有人危機關門成功。

吉田正尚今天首次參加季後賽就當英雄，他成為史上第一位在生涯季後賽初登場，面對第一球就敲出逆轉安打的球員。

克羅切主投7.2局燃燒117球飆出11K退場。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法