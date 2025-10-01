自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》吉田正尚代打當英雄！洋基9局滿壘大中計不敵紅襪

2025/10/01 09:13

吉田正尚（左）代打敲出超前安。（美聯社）吉田正尚（左）代打敲出超前安。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡系列賽今天開打，美聯外卡第二名的洋基今天在主場迎戰外卡三的紅襪，紅襪王牌克羅切（Garrett Crochet）主投7.2局狂飆11次三振，加上吉田正尚代打敲出逆轉安，9局查普曼（Aroldis Chapman）讓洋基滿壘0出局無功而返，終場紅襪以3：1擊敗洋基，收下重要的聽牌勝。

洋基紅襪今天都派出王牌左投登板，洋基佛里德（Max Fried）主投6.1局飆6K，被打4支安打，送出3次四壞保送沒有掉分，紅襪王牌克羅切則在首局遭沃爾普（Anthony Volpe）陽春砲砲轟後穩住陣腳，前6局被打3支安打，狂飆9K失掉1分。

洋基在7局佛里德解決1名打者後將他換下場，牛棚威佛（Luke Weaver）接替登板，結果他先對瑞法拉（Ceddanne Rafaela）投出四壞保送，又被索賈德（Nick Sogard）敲出二壘安打，此時紅襪換上代打吉田正尚，結果吉田正尚一敲安清壘，將比數反超為2：1，洋基緊急換投用克魯茲（Fernando Cruz）止血，未讓傷害擴大。

克羅切在7局續投僅花6顆球就投出3上3下，8局已用過100球的他續投，先三振掉葛里遜（Trent Grisham）後被沃爾普敲出中間方向穿越安打，接著面對威爾斯（Austin Wells）以100英哩火球讓他站著不動被三振，最終克羅切7.2局用117球飆出11次三振退場，接替上場的查普曼因牽制三次沒成功讓沃爾普上二壘，卡巴列羅（José Caballero）飛球出局解危。

佛里德6.1局無失分無關勝敗。（法新社）佛里德6.1局無失分無關勝敗。（法新社）

9上洋基推出守護神貝納（David Bednar）登板，紅襪在2出局後發動攻勢，「故事哥」史托瑞（Trevor Story）敲安後盜上二壘、明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）左外野二壘安打進帳1分保險分，洋基再次換上左投希爾（Tim Hill）對左打洛爾（Nathaniel Lowe）成功。

9下查普曼續投，高德史密特（Paul Goldschmidt）、賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）接連敲安擠成滿壘，史坦頓（Giancarlo Stanton）被查普曼連飆火球後用指叉球三振，奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）右外野飛球出局，三壘高德史密特選擇不跑未能形成高飛犧牲打，葛里遜（Trent Grisham）被三振，查普曼化解0出局滿壘有人危機關門成功。

吉田正尚今天首次參加季後賽就當英雄，他成為史上第一位在生涯季後賽初登場，面對第一球就敲出逆轉安打的球員。

克羅切主投7.2局燃燒117球飆出11K退場。（路透）克羅切主投7.2局燃燒117球飆出11K退場。（路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中