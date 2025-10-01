自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》連10年沒季後賽！天使宣布開除教頭、「生化人」普侯斯為選項之一

2025/10/01 09:40

華盛頓。（資料照，美聯社）華盛頓。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯天使於今日宣布，本季出現健康問題而缺陣許久的總教練華盛頓（Ron Washington）卸下教頭職務，並將選出新任總教練，而其中曾於選手時期效力10年天使的「生化人」普侯斯（Albert Pujols）則為選項之一。

華盛頓在季中比賽時，曾出現呼吸急促以及明顯疲勞等問題，隨後球團就因為身體狀況宣布他無限期延賽，不過他在接受《The Athletic》採訪時提到與總管米納斯安（Perry Minasian）的談話，強調球團考量的因素並不是他的健康，而是戰績（華盛頓離隊前天使的戰績為36勝38敗），「我必須去接受它，我不能夠回頭去爭論並試圖告訴他們不同的論點，但他們開始表現的越來越好，也已經做出決定了。」

在華盛頓缺賽後，天使由板凳教練蒙哥馬利（Ray Montgomery）暫代總教練一職，然而例行賽仍以72勝90敗、不理想的成績作收，已經連續10年沒打進季後賽，明年球季蒙哥馬利也不再擔任全職總教練的角色。

而提到天使的新任教頭人選，根據知名記者南丁格爾（Bob Nightengale）的消息指出，目前已有3個人選，其中之一還是生涯敲出703轟、在天使效力長達10年的普侯斯，他在天使時留下1181場的出賽，繳出.758的OPS，外帶222轟與783分打點。

普侯斯。（資料照，美聯社）普侯斯。（資料照，美聯社）

