MLB季後賽》鈴木誠也開轟追平大谷翔平紀錄 帶小孩出席記者會有原因

〔體育中心／綜合報導〕國聯外卡賽今天登場，小熊日籍好手鈴木誠也擊出關鍵追平轟，與隊友凱利（Carson Kelly）的「背靠背」開轟逆轉，小熊最後以3比1擊敗教士，系列賽率先取得1比0的聽牌優勢。鈴木誠也在賽後記者會，首次帶著自己的3歲兒子亮相，他笑說，聽說當打全壘打的時候，小孩好像哭了！

旅美生涯首度參與大聯盟季後賽戰場的鈴木誠也，今天5局下逮中教士右投皮維塔（Nick Pivetta）一顆94.5英哩速球，擊出左、中外野追平陽春砲。鈴木誠也全場3打數1安就是一發關鍵追平全壘打。若包含例行賽在內，鈴木誠也近5戰共敲6發全壘打。

鈴木誠也賽後特別帶著小孩亮相參加記者會，他受訪表示，「這是美國棒球很棒的地方之一，記者會上通常不會有孩子出現，這對他們來說是很棒的經驗，身為父母，讓孩子懷抱夢想也是我們的責任，我認為這是非常好的環境。」

鈴木誠也成為自道奇日本巨星大谷翔平之後，大聯盟季後賽生涯首戰就擊出全壘打的旅美日本選手。鈴木誠也本季例行賽貢獻32轟，超越洋基日本名將松井秀喜的單季31轟，寫下旅美日本選手第二高紀錄。

對於近期「另類連5戰開轟」，鈴木誠也坦言，「我其實也很難解釋，我覺得在這場比賽前一週，就好像有一個季後賽開關被打開了。今天的表現，不只是我個人的功勞，這發全壘打是所有隊友的支持和鼓勵，以及所有球迷的加油帶來的成果。我覺得這是大家共同參與的一刻。」

賽後記者會結束前，凱利先讓小孩大喊「Go Cubs Go」，接著鈴木誠也讓3歲兒對著麥克風說「Go Cubs Go」，讓現場媒體笑開懷。

