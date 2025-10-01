自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》大谷翔平怪力一轟！大幅刷新大聯盟史上最狂紀錄（影音）

2025/10/01 09:43

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天在外卡季後賽對紅人第一打席就面對紅人火球男格林（Hunter Greene）的100.4英哩火球敲出全壘打，擊球初速高達117.7英哩，創下史上最快紀錄。

大谷翔平首打席敲出今年季後賽首轟，同時也是他生涯季後賽第4轟，根據數據指出大谷翔平117.7英哩（約189.4公里）的擊球初速，是大聯盟自《Statcast》啟用以來，面對100英哩以上火球的史上最快全壘打擊球初速，原本紀錄是2021年6月27日德佛斯（Rafael Devers）的113.7英哩，大谷翔平大幅刷新了4英哩之多。

大谷翔平117.7英哩的擊球初速，成為大聯盟季後賽史上第四快的全壘打，僅次於2022年國聯冠軍賽G1史瓦伯（Kyle Schwarber）的119.7英哩與2020年美聯分區系列賽G2史坦頓（Giancarlo Staton）的118.3英哩還有他自己在去年國聯冠軍賽G4的117.8英哩。

大谷翔平怪力轟刷新歷史。（歐新社）大谷翔平怪力轟刷新歷史。（歐新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中