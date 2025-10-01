MLB季後賽》大谷翔平怪力一轟！大幅刷新大聯盟史上最狂紀錄（影音）

100.4 MPH in

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天在外卡季後賽對紅人第一打席就面對紅人火球男格林（Hunter Greene）的100.4英哩火球敲出全壘打，擊球初速高達117.7英哩，創下史上最快紀錄。

大谷翔平首打席敲出今年季後賽首轟，同時也是他生涯季後賽第4轟，根據數據指出大谷翔平117.7英哩（約189.4公里）的擊球初速，是大聯盟自《Statcast》啟用以來，面對100英哩以上火球的史上最快全壘打擊球初速，原本紀錄是2021年6月27日德佛斯（Rafael Devers）的113.7英哩，大谷翔平大幅刷新了4英哩之多。

大谷翔平117.7英哩的擊球初速，成為大聯盟季後賽史上第四快的全壘打，僅次於2022年國聯冠軍賽G1史瓦伯（Kyle Schwarber）的119.7英哩與2020年美聯分區系列賽G2史坦頓（Giancarlo Staton）的118.3英哩還有他自己在去年國聯冠軍賽G4的117.8英哩。

