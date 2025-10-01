自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》義賣收藏的寶可夢卡賑災 海神隊長余純安盼拋磚引玉

2025/10/01 10:03

余純安（右2）。（資料照，高雄海神提供）余純安（右2）。（資料照，高雄海神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕花蓮光復鄉近期受到風災重創，台灣籃壇不少球員主動投入救災和捐款的行動。高雄海神隊長余純安近期將收藏的寶可夢卡牌拿出義賣，最終以5000元成交，他也會把這筆收入全數捐出賑災，希望能影響更多人，達到拋磚引玉的效果。

花蓮光復鄉近期因堰塞湖溢流重創，不少球員主動協助，包含朱億宗、李愷諺、林金榜、林力仁等人都前往災區幫忙，而余純安則是決定把自己收藏的寶可夢卡牌「奇樹的電海燕」拿出來義賣，這張卡牌有著特殊尾號「7770」，是他決定入手的主要原因，拍賣最終結果由知名Youtuber以5000元得標，並準備將所得捐作賑災使用。

余純安表示，拿出寶可夢卡牌義賣，希望能為賑災盡一份心力，他透露，該卡牌以5000元售出，大約是當初購卡時的一倍價格，但他認為，更重要的是卡牌社團中有更多人也跟進卡片義賣，「我認為自己捐錢只是杯水車薪，但如果能有號召的力量，起到帶頭的作用，這才是我的目的。」

余純安同時教育孩子，他表示，在卡片售出後也有和小孩解釋販售卡牌的原因，主要是希望幫助災民重建，雖然他也很希望能前進災區幫忙，但在無法抽身情況下才會決定用這樣的方式賑災。

余純安義賣的寶可夢卡牌。（余純安提供）余純安義賣的寶可夢卡牌。（余純安提供）

