MLB季後賽》「你牛棚只要準備1個人...」紅襪教頭還原王牌超霸氣宣言

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡系列賽上演基襪大戰，最終紅襪靠著王牌克羅切（Garrett Crochet）與火球男查普曼（Aroldis Chapman）聯手壓制，以3：1的比數率先聽牌，而紅襪總教練柯拉（Alex Cora）也透露克羅切昨天的「超霸氣」宣言。

克羅切今日燃燒小宇宙，用了多達117球完成7.2局，被敲出4支安打失掉1分，狂飆11次三振且沒有保送，隨後查普曼上來後援1.1局，雖然在9局下半被連敲3支安打開局，但最後連續解決3名打者讓洋基滿壘「大中計」，收下比賽勝利。

紅襪王牌與火球後援的合作幫助球隊拿下開門紅，也讓教頭柯拉透露克羅切昨天與他的霸氣喊話，克羅切說對柯拉說：「明天，你的牛棚只需要準備1個人，只需要拉Chapy（查普曼）上來就好。」

而在比賽結束後，克羅切也坦言這是個玩笑話，「這句話有些傲慢，我完全沒預測到真的會是這樣。」

克羅切今天的好表現也加入1949年的紐康柏（Don Newcombe）、2010年的李伊（Cliff Lee）、2015年的阿里耶塔（Jake Arrieta）以及2020年的鮑爾（Trevor Bauer），大聯盟第5位在季後賽投出至少7.2局、最多只失1分、送出至少11K且沒有保送的投手。

