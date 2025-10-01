高球》桑德森農場錦標賽明登場 俞俊安拚衛冕

俞俊安。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金600萬美元（約1.8億台幣）的PGA桑德森農場錦標賽明天點燃戰火，台灣旅美好手俞俊安去年在這場比賽捧起生涯首座PGA金盃，他在1個多月的休兵後，本週重返賽場，力拚衛冕。

27歲的俞俊安去年在桑德森農場錦標賽奪冠，也是他在PGA生涯首勝，他在這季則是兩度打進前10名，最佳成績為加拿大公開賽第3名；另外，他在這季闖進聯邦盃季後賽第一關，還參與了3場大賽，收穫豐富。

俞俊安在結束今年聯邦盃第一關聖朱德錦標賽後，短暫休兵返台，對於這賽季他說：「去年贏下冠軍後，對自己的期許滿高的，容易想得比較多，想打得更好，賽季一開始給自己壓力太大，所以比較沒有好的表現，賽季間請了心理師、推桿教練，對我下半季比賽有幫助。」他也期待這週回到美國後，能在桑德森農場錦標賽挑戰衛冕，新賽季目標多贏下幾勝。

桑德森農場錦標賽為PGA秋季系列賽7場中的第2場，讓聯邦盃年度排名在50名以外的球員能繼續比賽，將排名衝高有利於新賽季可以多打一些比賽，而目前俞俊安排名為65，倘若能繼續往前推進，也有機會參與幾場簽名賽事（Signature Events）。

