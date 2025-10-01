網球》梅德維夫嚴重抽筋吞警告 ATP承認誤判不會罰款

梅德維夫。（資料照，法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕尋求東山再起的前俄羅斯球王梅德維夫（Daniil Medvedev）在ATP500等級的中國網球公開賽男單4強於7：5、5：7、0：4時因嚴重抽筋選擇退賽，讓美國新星錢勒納（Learner Tien）拿下決賽門票，此役也出現插曲，梅德維夫在抽筋時被主審判了未全力比賽的警告，不過事後ATP官方承認這是誤判，不會予以罰款。

梅德維夫於第三盤0：1落後時，在對手發球後站在原地不動，讓田勒納直接拿下分數後，他再以相當緩慢的步伐走向另一側，隨即就被主審努爾（Adel Nour）判以「未盡最大努力比賽」的警告。

梅德維夫請出裁判長解釋這次警告，在努爾試圖向裁判長解釋時，梅德維夫還一度表示，「你為什麼說話？」努爾向裁判長表示，他知道梅德維夫身體不適，不過他沒有任何動作，「我們必須表現出我們是來比賽的。」

梅德維夫隨後反駁，表示努爾就是希望球員直接退賽，「我可以跟你聊10分鐘，也許10分鐘後我就不抽筋了，我在全力以赴比賽，你是誰？憑什麼幫我做決定。」

日前美網因失控行為遭罰的4萬2500美元的梅德維夫說，「我想做一些不好的事，但我不能這麼做，我會被取消資格，在美網後我努力變得更好，但這傢伙現在卻要這麼做。」

梅德維夫最後仍在第三盤0：4落後時決定退賽，根據ATP規定在500等級的賽事吞下未盡全力比賽的警告，最高可處4萬美元的罰款，但隨後ATP官方向《The Athletic》發出聲明表示，根據官方認定，這次的警告屬於誤判，官方也已經告知梅德維夫團隊，不會處以罰款。

