MLB》大谷翔平季後賽首次單場雙響砲！ 猛敲454英呎超遠轟

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在外卡系列賽對紅人第一戰，首局開轟後於6局再敲出一發454英呎超大號全壘打，生涯首次在季後賽單場雙響砲。

大谷翔平在首局面對紅人火球男格林（Hunter Greene）100.4英哩火球，以高達117.7英哩擊球初速，敲出375英呎全壘打，改寫史上面對100英哩以上速球的全壘打最快擊球初速，為球隊先馳得點。

6局球隊6：0領先時，大谷翔平面對後援投手菲利浦斯（Connor Phillips）85.9英哩失投橫掃球，以113.5英哩的擊球初速，敲出454英呎超大號2分砲，單場雙響砲，生涯季後賽首次雙響砲。

大谷翔平成為季後賽史上第二位，單場有2發擊球初速達113英里以上全壘打的球員，上一位是2020年美聯分區系列賽G2的洋基怪力男史坦頓（Giancarlo Stanton）。同時大谷翔平也成為自2004年10月16日的松井秀喜以來，第一位在季後賽單場雙響砲的日本球員。

大谷翔平單場雙響砲。（路透）

