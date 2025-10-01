自由電子報
MLB季後賽

MLB季後賽》大谷翔平首度雙響砲 道奇5轟擊退紅人、率先聽牌

2025/10/01 12:17

大谷翔平單場雙響砲。（歐新社）大谷翔平單場雙響砲。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕3戰2勝制的國聯外卡賽今天登場，道奇日本巨星大谷翔平、「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）各上演單場雙響砲，艾德曼（Tommy Edman）也貢獻一發全壘打，道奇全場5發全壘打，最後以10比5擊敗紅人，系列賽取得聽牌優勢。

大谷翔平首局面對紅人火球男格林（Hunter Greene），他逮中一顆100.4英哩（約161.5公里）的內角四縫線速球，擊出右外野全壘打。大谷這一轟的擊球初速為117.7英哩（約189.4公里），飛行距離375英呎（約114.3公尺）。

第3局T.赫南德茲敲三分砲、艾德曼擊出陽春彈，單局進帳4分。第5局T.赫南德茲擊出陽春砲添分，大谷翔平在第6局擊出中、右外野兩分砲，大谷這一轟的擊球初速為113.5英哩（約182.6公里），飛行距離有454英呎（約138.3公尺）。

大谷翔平單場雙響砲。（路透）大谷翔平單場雙響砲。（路透）

道奇塞揚強投史奈爾（Blake Snell）前6局只被敲1安沒有失分，第7局1出局後連續被敲2安，克魯茲（Elly De La Cruz）敲內野滾地球護送1分，接著紅人史岱芬森（Tyler Stephenson）敲帶有1分打點的二壘安打再拿1分。

道奇7局下攻勢再現，2出局攻佔一壘，比賽後段替補上場的外野手卡爾（Alex Call）敲帶有一壘安打，加上紅人右外野手馬提（Noelvi Marte）傳球失誤，讓道奇添加1分。接著道奇捕手羅特維特（Ben Rortvedt）敲適時安再拿1分。

大谷翔平全場5打數2安都是全壘打，進帳3分打點，另吞3次三振。這是大谷翔平季後賽生涯首次單場雙響砲，也是自美國時間2004年10月16日的洋基名將松井秀喜之後，再度有旅美日本選手在季後賽上演雙響砲。此外，道奇成為季後賽史上第5支單場有兩名選手擊出至少2轟的球隊。

史奈爾。（法新社）史奈爾。（法新社）

道奇第8局牛棚群出現狀況，左投費西亞（Alex Vesia）僅投0.1局被敲1安、丟1保送退場，接替的亨利奎茲（Edgardo Henriquez）連丟2保送掉1分，接著紅人史提爾（Spencer Steer）敲適時安再拿1分。道奇再換左投崔爾（Jack Dreyer）後援，卻又丟保送再失1分。崔爾先三振史岱芬森，再解決海伊斯（Ke'Bryan Hayes），結束該半局。道奇37歲老將崔南（Blake Treinen）第9局關門守成，為道奇隊關鍵一勝。

史奈爾主投7局用91球，被敲4安掉2分，賞9次三振、丟1次保送，這是他季後賽11場先發中，首度丟滿6局的投球。史奈爾也是自2022年之後再度收下季後賽勝投；格林僅投3局被敲6安包含3轟，失掉5分吞敗。

T.赫南德茲。（法新社）T.赫南德茲。（法新社）

