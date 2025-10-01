自由電子報
全運會》蔣萬安為北市代表隊授旗 王冠閎、黃筱雯等奧運國手率隊拚金

2025/10/01 11:44

蔣萬安今天為全運會台北市代表隊授旗，左為體育局長游竹萍。（台北市體育局提供）蔣萬安今天為全運會台北市代表隊授旗，左為體育局長游竹萍。（台北市體育局提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕114年度第十四屆全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣盛大舉行。台北市政府體育局今上午於台北體育館舉辦授旗典禮，由市長蔣萬安親自主持，並將市旗授予代表隊，象徵把榮耀與期待一同交付給全體選手。

本屆台北市代表隊以「勝氣凌雲」為口號，寓意選手們將以凌雲之勢全力挑戰，凝聚團隊意志，奪取最終勝利。除了展現臺北市連續四屆全運會蟬聯總冠軍的霸氣外，也象徵在雲林主辦的賽事中，台北代表隊必將再創高峰，朝向5連霸榮耀邁進。

今年度台北市代表隊規模盛大，共計999名選手參賽，連同隊職員、教練、防護團隊及團本部等後勤支援人員，組成超過千人的堅強陣容，充分展現台北市對體育發展的重視與支持。其中，焦點選手包括上屆全運會包辦運動員之冠、奪下8面金牌的奧運游泳國手「台灣蝶王」王冠閎，本屆將再度挑戰自我，力拚刷新紀錄。奧運拳擊國手甘家葳、黃筱雯、吳詩儀亦名列其中，展現台北在拳擊項目的堅強實力；此外，台美混血游泳好手韓安齊也將披上台北戰袍，與隊友共同爭取榮耀。

截至今日，本屆全運會提前登場之比賽項目中，台北市代表隊已勇奪21面金牌，展現強勁實力與雄厚底蘊。其中，空手道項目表現最為亮眼，一舉收下6面金牌，「小清新」文姿云也創下女子對打第三級（55至61公斤級）三連霸紀錄。桌球項目也不遑多讓，林昀儒在男子單打、男子雙打及男子團體賽中均站上最高頒獎台，並與「桌球一姐」鄭怡靜合作，在混合雙打再添一金，延續「小林同學」的國際級身手，替台北市再添5金。

輕艇則有林雍傑及林雍博兄弟檔與隊友曾睿騰、謝家承包辦4面金牌，女子組則由周汝娟、曾俐芩、劉慧琪與顏脩樺於女子組500公尺四人愛斯基摩艇奪金，共囊括5面金牌。在划船項目，蔡瀚陞與許文川於輕量級雙人雙槳項目再度摘金，成功締造前所未有的八連霸紀錄。射擊項目同樣傳來捷報，黃晧宸、劉政明與歐浩恩在男子50公尺步槍三姿團體賽合力射下1669分，不僅奪得金牌，更同時創下大會紀錄及打破全國紀錄，為台北再添榮耀。

蔣萬安在授旗典禮中勉勵全體選手：「台北市代表隊承載著市民的期待與榮耀，每位選手的努力與拚搏，都是臺北精神最真實的展現。希望大家能以團隊為後盾、以榮耀為目標，在賽場上全力以赴，不僅突破自我，也再次把最高榮耀帶回臺北。」

台北市長蔣萬安今天為全運會台北市代表隊授旗。（台北市體育局提供）台北市長蔣萬安今天為全運會台北市代表隊授旗。（台北市體育局提供）

台北市長蔣萬安今天為全運會台北市代表隊授旗。（台北市體育局提供）台北市長蔣萬安今天為全運會台北市代表隊授旗。（台北市體育局提供）

