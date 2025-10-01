蔣萬安授旗全運會代表隊 挑戰5連霸已入21金

台北市長蔣萬安為代表隊授旗，與選手一起喊出「勝氣凌雲」口號。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕114年度第14屆全國運動會（全運會）將於18日至23日在雲林縣舉行，台北市長蔣萬安今（1）天為999名選手代表團授旗，開心地說他從念書時喜歡並參加各種運動項目，但沒有辦法參加全運會，「謝謝大家幫他圓夢」；也提到明年度體育預算增加選手培訓補助金、建置第2運動中心等，總計增加投入5.7億元。台北代表隊今年將挑戰5連霸，目前已拿下21金。

體育局指出，台北市代表隊以「勝氣凌雲」為口號，共有999名選手參賽，連同隊職員、教練、防護團隊及團本部等後勤支援人員，組成超過千人的團隊，今年將挑戰5連霸；在提前登場的比賽項目中，代表隊已勇奪21面金牌，空手道項目尤為亮眼，一舉收下6面金牌，「小清新」文姿云也創下女子對打第三級（55至61公斤級）3連霸紀錄。

桌球林昀儒在男子單打、雙打及團體賽，還有與「桌球一姐」鄭怡靜合作在混合雙打添金，總計拿下5金；輕艇林雍傑、林雍博兄弟檔與隊友曾睿騰、謝家承包辦4金，女子組周汝娟、曾俐芩、劉慧琪與顏脩樺於女子組500公尺四人愛斯基摩艇奪金，共囊括5面金牌。

還有划船項目，蔡瀚陞與許文川於輕量級雙人雙槳項目摘金，締造前所未有的8連霸紀錄。射擊黃晧宸、劉政明與歐浩恩在男子50公尺步槍三姿團體賽奪金牌，也創下大會紀錄及打破全國紀錄。

體育局表示，即將登場的焦點選手包括上屆全運會包辦運動員之冠、奪下8面金牌的奧運游泳國手「台灣蝶王」王冠閎，還有奧運拳擊國手甘家葳、黃筱雯、吳詩儀等，台美混血游泳好手韓安齊也將披上台北隊戰袍。

