TPVL》台鋼天鷹公布年度主視覺和口號 隊長陳建禎為主角

台鋼天鷹2025-26球季年度主視覺。（台鋼天鷹提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台鋼天鷹職業排球隊今正式公布2025-26賽季年度主視覺，由隊長陳建禎擔綱主角，並以年度口號「TAKE WING TAKE WIN」作為核心精神，象徵全隊將帶著希望、決心與勝利渴望，在新賽季昂首振翅、勇敢翱翔。

本次主視覺設計以「光芒與能量線條」為核心元素，透過動態延伸的軌跡，將球員場上拚戰的姿態化為希望符號。線條與光影交錯的畫面，彷彿天鷹展翅破風而出，傳遞不畏挑戰、持續追尋勝利的精神，也呼應「TAKE WING TAKE WIN」的意涵──唯有乘風而起，才能摘取勝利果實。

作為年度視覺主角的隊長陳建禎，象徵著全隊的凝聚力與領航者角色。他在過往賽季中展現穩定表現，更以身作則鼓舞隊友士氣。球團特別以他為形象核心，展現團結一致、向冠軍榮耀邁進的決心。

台鋼天鷹新賽季開幕週賽事將於10月25日與10月26日在國立成功大學中正堂開打。單日票券於10月1日中午12點正式開賣。誠摯邀請全體「鷹援軍」進場吶喊，與天鷹一同在主場展翅高飛，感受比賽最熱血的時刻。

