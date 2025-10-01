自由電子報
排球》教練黃瑋芊臨時受命 率苑裡國小男排睽違3年奪6大盃賽冠軍、個人執教首冠

2025/10/01 12:51

教練黃瑋芊臨時受命，率苑裡國小男排睽違3年奪6大盃賽冠軍、個人執教首冠。（黃瑋芊提供）教練黃瑋芊臨時受命，率苑裡國小男排睽違3年奪6大盃賽冠軍、個人執教首冠。（黃瑋芊提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮苑裡國小排球隊為苗栗縣重點培育學校，教練黃瑋芊今年接替2月份退休的「百冠教頭」陳錦錝退休後空缺，帶領目前的5年級男排隊訓練、征戰賽事，在甫結束的永信盃排球賽率領苑裡國小奪得5年級男排冠軍，除了是黃瑋芊擔任苑裡國小教練2年來首冠，更是苑裡國小男排隊睽違3年在6大盃賽奪冠。

「感謝陳教練打下基礎」黃瑋芊說，陳錦錝今年2月退休後她臨時受命成為5年級男排隊教練，男排隊已經擁有良好基本功基礎，她在戰術上多加調整、臨場運用，終於奪得佳績。

黃瑋芊表示，苑裡國小排球隊男、女排過往成績皆相當亮眼，但近年來男排隊成績與女排相較稍嫌遜色，已經至少3年未在6大盃賽奪冠，有時連打進8強也顯得吃力，對小選手無形中也形成壓力。

「感謝選手的信任」，黃瑋芊說，雖然他接任教練不久，但學生相信她、積極配合戰術，改變以往攻擊以主攻手為主戰術，轉換為全功全守，攻擊多點開花，選手也在永信盃一路擊敗強敵，如願捧回冠軍獎盃。

黃瑋芊也感謝苗縣府、台灣中油補助經費，校方、家長會、選手家長與苑裡鎮代會主席洪晃琦的支持。

