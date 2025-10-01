MLB季後賽》大谷翔平歷史級暴力轟讚位置刁鑽！ 自曝隨時都能登板

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍巨星大谷翔平今天在外卡系列賽G1對紅人生涯首次季後賽單場雙響砲，賽後他也坦承自己的感覺很好，並且相信下戰先發山本由伸可以搭上球隊的這股氣勢繳出好表現。

大谷翔平今天在首局首打席面對紅人火球男格林（Hunter Greene）的內角100.4英哩火球，用高達117.7英哩的擊球初速，敲出右外野方向陽春砲助隊先馳得點，該轟成為大聯盟史上面對100英哩火球的最快擊球初速，大谷提到該發全壘打直言：「位置很刁鑽，但我能夠做出好的反應，用最好的方式開局，感覺真的很棒。」

請繼續往下閱讀...

大谷翔平在開轟後連吞2K，接著於第四打席面對菲利浦斯（Connor Phillips）的失投球開轟，大谷坦言，那球投得比較甜，但在壘上有跑者的局面下，我認為能夠添加保險分是很重要的。大谷翔平包含例行賽近15場已經狂敲9支全壘打，他也透露好手感的關鍵應該是近期對好球帶的判斷不錯，但要保持不簡單，如果明天他可以繳出自己想要的打席內容，應該就能有好結果。」

SHOHEI OHTANI DESTROYS HIS SECOND HOME RUN #POSTSEASON pic.twitter.com/J9ALjsTXQg — MLB （@MLB） October 1, 2025

大谷今天也盛讚先發投手史奈爾（Blake Snell）的好表現把氣勢延續到明天，相信山本由伸明天也可以乘著這股氣勢，如果打線也可以跟著延續氣勢並在第一局就發動攻勢那就太好了。「很高興今天能夠以好的方式結束，顯然我們不知道明天會發生什麼事，但今天可以用好的方式結束是好跡象。」

此外，大谷翔平被問到季後賽何時投手初登板，笑著給出俏皮的回應：「我隨時都準備好上場，如果想知道答案的話，應該要問包含總教練在內的教練團，而不是問我。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法