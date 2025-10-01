亞錦賽》輸南韓後痛宰台灣奪冠 日本隊監督有話要說

日本隊在亞錦賽奪冠。（取自日本隊官網）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕亞洲棒球錦標賽日本隊在28日以11：0宰制台灣隊，完成2連霸，隊史第21次在亞錦賽奪冠，日本隊昨天在日本羽田機場接受表揚，監督川口朋保認為，盃賽每場比賽都能感受到球隊的實力不斷提升，而大會MVP近藤壱来雖然壓制台灣隊打線，但也誇讚這條打線有不少好打者。

日本隊在27日以0：1輸給南韓隊，沒有太多時間調整，隔天就在冠軍戰以11：0重挫台灣隊，川口朋保認為全隊都能跳脫前一天的敗戰，重新整理思緒，專注思考隔一天的比賽，「這讓我覺得很了不起。」

近藤壱来在28日先發6局，僅被敲6支安打，狂飆9次三振，無保送無失分，奪下大會MVP，他透露在冠軍戰2天前收到先發消息，雖然有些壓力，但帶著平常心和興奮感去準備，「對方打線好打者很多，稍微甜的位置就會被打，就算是投到好的位置也能跟上，是很不好對付的打線。」

近藤壱来過去是獨立聯盟選手，後來轉戰社會人，他認為在獨盟遇到很多人幫助自己成長，「從獨盟轉戰社會人的選手變多了，自己也希望能成為領頭羊，藉由好表現來鼓勵其他人。」

川口朋保已成日本社會人在國際賽冠軍保證的監督，隊長逢澤崚介就說，從川口朋保當上總教練，國家隊都沒有錯過冠軍，當隊長奪冠說是開心，鬆口氣的心情更強烈。

