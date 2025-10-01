MLB季後賽》道奇「火牛棚」單局3人共耗59球 教頭嘆投球太過小心...

道奇火球男亨利奎茲（左）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕3戰2勝制的國聯外卡賽今天登場，道奇日本巨星大谷翔平敲出季後賽生涯首次雙響砲、全場進帳3分打點，幫助道奇隊在主場以10比5擊敗紅人。但道奇牛棚第8局不穩失掉3分，單局3名後援投手合計丟59球才抓到3個出局數。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，自家後援投球太過小心，導致球數落後。

道奇塞揚強投史奈爾（Blake Snell）主投7局失2分。第8局道奇啟用牛棚，左投費西亞（Alex Vesia）0.1局被敲1安、丟1保送退場，失掉2分；接替的亨利奎茲（Edgardo Henriquez）面對3人都沒有解決、被敲1安、丟2次保送，失掉1分：左投崔爾（Jack Dreyer）0.2局無失分，三振、保送各1次。這3名後援投手單局共丟59顆球。

請繼續往下閱讀...

道奇左投費西亞。（法新社）

羅伯斯賽後受訪提到，費西亞今天投球表現不佳，亨利奎茲沒有控球，在10比2的領先的情況下，要面對3到4名的右打者，原本對亨利奎茲有信心，但他今晚表現欠佳，那一刻需要有人來阻斷對方氣勢，因此派出崔爾，而崔爾也在需要的時候投出該有的投球。

羅伯斯說，「當你（投球）主動攻擊，在我們領先的情況下，他們會被壓制住。但當你投得太過小心、球數落後時，就會開始免費讓他們上壘，這樣就能讓對手建立大局、累積氣勢。」

道奇左投崔爾。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法