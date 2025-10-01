自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》道奇「火牛棚」單局3人共耗59球 教頭嘆投球太過小心...

2025/10/01 14:11

道奇火球男亨利奎茲（左）。（法新社）道奇火球男亨利奎茲（左）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕3戰2勝制的國聯外卡賽今天登場，道奇日本巨星大谷翔平敲出季後賽生涯首次雙響砲、全場進帳3分打點，幫助道奇隊在主場以10比5擊敗紅人。但道奇牛棚第8局不穩失掉3分，單局3名後援投手合計丟59球才抓到3個出局數。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，自家後援投球太過小心，導致球數落後。

道奇塞揚強投史奈爾（Blake Snell）主投7局失2分。第8局道奇啟用牛棚，左投費西亞（Alex Vesia）0.1局被敲1安、丟1保送退場，失掉2分；接替的亨利奎茲（Edgardo Henriquez）面對3人都沒有解決、被敲1安、丟2次保送，失掉1分：左投崔爾（Jack Dreyer）0.2局無失分，三振、保送各1次。這3名後援投手單局共丟59顆球。

道奇左投費西亞。（法新社）道奇左投費西亞。（法新社）

羅伯斯賽後受訪提到，費西亞今天投球表現不佳，亨利奎茲沒有控球，在10比2的領先的情況下，要面對3到4名的右打者，原本對亨利奎茲有信心，但他今晚表現欠佳，那一刻需要有人來阻斷對方氣勢，因此派出崔爾，而崔爾也在需要的時候投出該有的投球。

羅伯斯說，「當你（投球）主動攻擊，在我們領先的情況下，他們會被壓制住。但當你投得太過小心、球數落後時，就會開始免費讓他們上壘，這樣就能讓對手建立大局、累積氣勢。」

道奇左投崔爾。（法新社）道奇左投崔爾。（法新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中