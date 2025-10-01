MLB季後賽》主力後援威佛狀態不佳成比賽關鍵 賽後坦言：我讓球迷失望了...

威佛。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基後援投手威佛（Luke Weaver）在今天美聯外卡戰G1狀況不穩，讓對手逆轉超前苦吞敗仗，使球隊陷入被聽牌劣勢，賽後接受訪問時也坦言，自己讓球迷失望了。

威佛在7局上半1出局後接替佛里德（Max Fried）的投球，但表現卻差強人意，先是對瑞法拉（Ceddanne Rafaela）投出保送後，又被索賈德（Nick Sogard）敲出長打攻佔二三壘，最後面對代打的吉田正尚，第1顆高角度的速球又被擊成安打，一舉超前比數，威佛在1個出局數都沒抓到的情況下黯然退場。

請繼續往下閱讀...

賽後洋基總教練布恩（Aaron Boone）被問及換投的策略，他表示當時想讓威廉斯（Devin Williams）或克魯茲（Fernando Cruz）去面對史托瑞（Trevor Story）與柏格曼（Alex Bregman），「因此我派Weave去對上後段棒次，尤其是在已經有1出局的情況下。」

威佛一上場面對瑞法拉雖很快取得2好球，但最後總計用了多達11顆球仍投出保送，他坦言在球數領先的情況下還形成這樣的狀況，非常難以接受：「他纏鬥的表現非常出色，即便滿球數了仍能持續維持，而對我來說，即便壘包上沒有人，我還是不想輕易放棄這個打席，還是想執行我的計畫，但結果還是不如我想的那樣。」

最終威佛的掉分也成為這場比賽的關鍵，也吞下本場比賽的敗投，對此威佛則說：「我知道我讓很多球迷失望了，包括我自己也是如此，我必須得拿出更好的表現。」

洋基今日不敵紅襪，明天陷入背水一戰，派出羅冬（Carlos Rodón）強碰紅襪貝洛（Brayan Bello），力拚將戰局拉長至第3戰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法