自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》主力後援威佛狀態不佳成比賽關鍵 賽後坦言：我讓球迷失望了...

2025/10/01 14:47

威佛。（美聯社）威佛。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基後援投手威佛（Luke Weaver）在今天美聯外卡戰G1狀況不穩，讓對手逆轉超前苦吞敗仗，使球隊陷入被聽牌劣勢，賽後接受訪問時也坦言，自己讓球迷失望了。

威佛在7局上半1出局後接替佛里德（Max Fried）的投球，但表現卻差強人意，先是對瑞法拉（Ceddanne Rafaela）投出保送後，又被索賈德（Nick Sogard）敲出長打攻佔二三壘，最後面對代打的吉田正尚，第1顆高角度的速球又被擊成安打，一舉超前比數，威佛在1個出局數都沒抓到的情況下黯然退場。

賽後洋基總教練布恩（Aaron Boone）被問及換投的策略，他表示當時想讓威廉斯（Devin Williams）或克魯茲（Fernando Cruz）去面對史托瑞（Trevor Story）與柏格曼（Alex Bregman），「因此我派Weave去對上後段棒次，尤其是在已經有1出局的情況下。」

威佛一上場面對瑞法拉雖很快取得2好球，但最後總計用了多達11顆球仍投出保送，他坦言在球數領先的情況下還形成這樣的狀況，非常難以接受：「他纏鬥的表現非常出色，即便滿球數了仍能持續維持，而對我來說，即便壘包上沒有人，我還是不想輕易放棄這個打席，還是想執行我的計畫，但結果還是不如我想的那樣。」

最終威佛的掉分也成為這場比賽的關鍵，也吞下本場比賽的敗投，對此威佛則說：「我知道我讓很多球迷失望了，包括我自己也是如此，我必須得拿出更好的表現。」

洋基今日不敵紅襪，明天陷入背水一戰，派出羅冬（Carlos Rodón）強碰紅襪貝洛（Brayan Bello），力拚將戰局拉長至第3戰。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中