排球》苗栗縣立苑裡高中男女排永信盃奪佳績 1破、1平校史紀錄

縣立苑裡高中男、女排永信盃各奪佳績，1破、1平校史紀錄。圖為女排隊。（羅慧榆提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣立苑裡高中排球隊在地耕耘逾20年，縣立苑高高中部男排隊在甫結束的永信盃排球賽打進冠軍賽惜敗於10連霸的豐原高商，仍創下校史紀錄；高中部女排則由出身縣立苑高的新科教練羅慧榆帶領下奪得第3名，追平校史紀錄。

「努力消化虐心的心情才會得到更大的進步」男排隊教練陳昭凱說，選手與追求10連霸的豐原高商一路鏖戰，先各贏一局，直到最後一局決勝時刻仍2度追平可惜與冠軍擦身而過，他與隊員仍感到不甘心，但球隊會將這次冠軍戰最後時刻的失敗化為動力，繼續挑戰其他大型盃賽與高中聯賽獎盃。

女排隊教練羅慧榆與陳昭凱一樣出身苑裡國小、縣立苑高國中部、高中部排球隊，從清華大學畢業後便回到母校任教迄今僅1年多，羅慧榆之前擔任助教，永信盃是她首度掛帥擔任主教練出賽。羅慧榆說，首度擔任教練難免緊張，她分析球隊弱點後先改善並研究對手打法臨場指揮應變，原本希望能突破紀錄晉級冠軍戰，可惜僅差一步。

陳昭凱提到，苑裡鎮的排球三級制已經成熟，去年畢業的選手也紛紛錄取理想大學，不乏台師大、彰師大等學校，持續證明打排球對學生也是一條不錯升學途徑，希望能吸引更多喜愛球的學生加入。

