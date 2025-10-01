MLB季後賽》武器球失靈！紅人火球男格林遭道奇3轟痛擊 教頭點出問題

紅人火球男格林首局被大谷翔平敲全壘打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕3戰2勝制的國聯外卡賽今天登場，道奇日本巨星大谷翔平單場雙響砲、進帳3分打點，道奇全場出現5發全壘打，最後以10比5擊敗紅人，系列賽率先聽牌。紅人26歲火球男格林（Hunter Greene）此戰僅投3局失5分遭KO，紅人66歲總教練法蘭柯納（Terry Francona）認為，格林今天控球沒有到位。

格林今天首局丟100.4英哩（約161.5公里）內角四縫線速球，就遭大谷翔平敲陽春砲，第3局道奇「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲三分彈、艾德曼（Tommy Edman）敲陽春砲，都是逮中格林失投的滑球，讓紅人單局失掉4分。

請繼續往下閱讀...

這場比賽也是格林在季後賽生涯的初登板，僅投3局被敲6安，包含3發全壘打，失掉5分，賞4次三振、丟3次保送，吞下季後賽首敗。格林此戰最快丟到101.3英哩（約163公里）。

紅人火球男格林。（美聯社）

格林和紅人捕手史岱芬森（Tyler Stephenson）都認為，今天的滑球執行欠佳，是導致他表現不佳的主要原因。格林說，「我必須要投出那顆球，只是沒能按照自己需要的方式去執行...這不是藉口。」

「他的控球沒有到位。」法蘭柯納說，「他丟了幾顆變化球，一顆是Teoscar，另一顆是艾德曼，結果都不是他想丟的位置。當他控球不到位時，他真的為此付出代價。」

格林今年在例行賽先發19場，戰績7勝4敗、防禦率2.76，共投107.2局賞132次三振。其中，格林本季例行賽的滑球被打擊率僅1成56、製造54次三振，而他的四縫線速球被打擊率則為1成99、製造74次三振。

紅人火球男格林。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法