MLB》加入2年爆刷道奇隊史紀錄！大谷翔平超長程飛彈再寫偉業

2025/10/01 14:37

道奇大谷翔平454英呎超大號全壘打改寫道奇隊史季後賽紀錄。（美聯社）道奇大谷翔平454英呎超大號全壘打改寫道奇隊史季後賽紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊大谷翔平在今天季後賽首戰單場雙響砲，不僅刷新史上對100英哩火球開轟的最快擊球初速紀錄，更將自己保持的道奇隊史超大號全壘打紀錄往上刷新。

大谷翔平本場首局首轟是一發敲出375英呎陽春全壘打，他面對100.4英哩火球，以高達117.7英哩擊球初速開轟，改寫大聯盟史上對100英哩以上速球的最快全壘打擊球初速。本場第二轟則是以113.5英哩的擊球初速，敲出454英呎超大號2分砲，生涯首次在季後賽完成單場雙響砲。

根據數據指出，大谷翔平穿上道奇球衣後，包含季後賽已經敲出11發飛行距離450英呎以上的超大號全壘打，自2015年《Statcast》系統啟用以來，這個數字已經比道奇其他球員還要多5發，454英呎全壘打更是道奇季後賽史上最遠一轟。且大谷翔平也是自2020年美聯分區系列賽G2的洋基怪力男史坦頓（Giancarlo Stanton）後，第一位在季後賽單場有2發擊球初速達113英哩以上全壘打的球員。

今天大谷翔平與赫南德茲（Teoscar Hernandez）兩個人都單場雙響砲，讓道奇成為大聯盟史上第5支在季後賽有2人單場雙響砲的球隊。史上第一次是1932年世界大賽G3的洋基貝比魯斯（Babe Ruth）與蓋瑞格（Lou Gehrig），最近一次則是2023年國聯分區系列賽G3的費城人卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）與哈波（Bryce Harper）。

