自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》合約明年到期不擔心去留 勇士4冠教頭柯爾正面看待續約

2025/10/01 14:47

柯爾。（資料照，美聯社）柯爾。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕曾幫助勇士拿下4座總冠軍的主帥柯爾（Steve Kerr）和球隊的合約即將在明年到期，他的動向也受到關注。今天他在接受訪問談到合約話題時表示，目前還沒和球隊談續約的事情，他想等到這賽季結束後再來思考。

60歲的柯爾自2014年起接掌勇士兵符，率隊在2015、17、18、22年奪下總冠軍，而他和球隊在去年簽下2年3500萬美元（約10.6億台幣）合約，成為史上最高薪教頭，而他的合約即將在明年到期。

對於續約問題，柯爾表示，目前還有一年，自己並不擔心這件事情，「我和總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）以及老闆拉寇伯（Joe Lacob）的想法非常一致，我們討論過這個問題，也沒有必要擔心，現在我們的關係已經到了關鍵時刻，我們先看看年底會怎麼樣吧！」

勇士陣中核心球員柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）和D.格林（Draymond Green）的合約都還有兩年，當家一哥柯瑞認為這樣情況很好，有利於他們在這段期間還可以拚一下冠軍，外界也認為，在柯瑞、格林支持下，柯爾續留的機會很高。

柯爾不急於現階段就希望球隊給他保障，而是先專注於賽場上，「我熱愛我的工作，」柯爾說， 「我熱愛我每天做的事情，迫不及待地想去球隊，希望我能在這裡再待幾年。但我認為，對球隊和我來說，看看球隊年底的狀況也很重要，但我喜歡我們能按照自己想要的方式去做。」

柯爾坦言，勇士的黃金世代已經即將結束，他也希望自己可以優雅轉身，「我希望可以用很好的方式來進行，如果球隊需要我，我也會堅持努力下去，但如果球隊要換人我也會心懷感激，這對所有人來說都比較輕鬆。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中