NBA》合約明年到期不擔心去留 勇士4冠教頭柯爾正面看待續約

柯爾。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕曾幫助勇士拿下4座總冠軍的主帥柯爾（Steve Kerr）和球隊的合約即將在明年到期，他的動向也受到關注。今天他在接受訪問談到合約話題時表示，目前還沒和球隊談續約的事情，他想等到這賽季結束後再來思考。

60歲的柯爾自2014年起接掌勇士兵符，率隊在2015、17、18、22年奪下總冠軍，而他和球隊在去年簽下2年3500萬美元（約10.6億台幣）合約，成為史上最高薪教頭，而他的合約即將在明年到期。

請繼續往下閱讀...

對於續約問題，柯爾表示，目前還有一年，自己並不擔心這件事情，「我和總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）以及老闆拉寇伯（Joe Lacob）的想法非常一致，我們討論過這個問題，也沒有必要擔心，現在我們的關係已經到了關鍵時刻，我們先看看年底會怎麼樣吧！」

勇士陣中核心球員柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）和D.格林（Draymond Green）的合約都還有兩年，當家一哥柯瑞認為這樣情況很好，有利於他們在這段期間還可以拚一下冠軍，外界也認為，在柯瑞、格林支持下，柯爾續留的機會很高。

柯爾不急於現階段就希望球隊給他保障，而是先專注於賽場上，「我熱愛我的工作，」柯爾說， 「我熱愛我每天做的事情，迫不及待地想去球隊，希望我能在這裡再待幾年。但我認為，對球隊和我來說，看看球隊年底的狀況也很重要，但我喜歡我們能按照自己想要的方式去做。」

柯爾坦言，勇士的黃金世代已經即將結束，他也希望自己可以優雅轉身，「我希望可以用很好的方式來進行，如果球隊需要我，我也會堅持努力下去，但如果球隊要換人我也會心懷感激，這對所有人來說都比較輕鬆。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法