體育 競技運動 羽球

羽球》雙胞胎李芳任／李芳至不打10月4站BWF巡迴賽 缺席原因曝光

2025/10/01 14:56

土銀雙胞胎李芳任、李芳至。（資料照，教練李松遠提供）土銀雙胞胎李芳任、李芳至。（資料照，教練李松遠提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕10月BWF巡迴賽將回到歐洲登場，最令人意外是本季表現穩定的土銀男雙「雙胞胎」李芳任／李芳至將缺席整個月的國際賽，原來兄弟倆將瞄準18日至23日登場的雲林全國運動會。

BWF年終總決賽將在12月登場，台灣目前有男單周天成、林俊易、男雙李芳任／李芳至、女雙謝沛珊／洪恩慈都在參賽名單中，各組人馬也要在巡迴賽力拚佳績，捍衛參賽資格。

李芳任／李芳至本季在加拿大公開賽奪下冠軍，香港公開賽、澳門公開賽、瑞士公開賽也打進4強，目前年終賽參賽積分6萬4640分，暫居男雙第6，有望取得生涯首張年終賽資格，只是在衝刺積分階段，10月芬蘭北極公開賽、丹麥公開賽、法國公開賽、海洛公開賽4場賽事，卻不見李芳任／李芳至報名。

土銀教練李松遠透露，由於本屆全運會在雲林舉辦，身為地主選手的李芳任／李芳至就想代表家鄉參賽，因此在今年安排國際賽行程時，很早就決定10月將不打國際賽，期望能幫留在家鄉拚全運會金牌。

至於周天成目前年終賽參賽積分仍舊領先群雄，預料參賽問題不大，林俊易則必須爭取更多好成績，他將參加丹麥公開賽、法國公開賽、海洛公開賽；謝沛珊／洪恩慈打北極公開賽、丹麥公開賽、法國公開賽。

