為高雄市全運會選手授旗鼓勵奪金 陳其邁喊話「市府不怕發獎金」

2025/10/01 15:19

高雄市為全運會選手授旗，並邀請台鋼Wing Stars啦啦隊員到場熱舞打氣。（記者李惠洲攝）高雄市為全運會選手授旗，並邀請台鋼Wing Stars啦啦隊員到場熱舞打氣。（記者李惠洲攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2025全國運動會18至23日在雲林縣舉行，高雄市長陳其邁今（1）日上午在苓雅運動中心為高雄市選手授旗，喊話「市府不怕發獎金」，期許選手拼盡全力奪金奪牌，成為正港英雄！

今年全運會高雄市派出超過800名選手和隊職員參加，角逐34項競賽獎牌，在授旗儀式上，陳其邁首先揮舞市旗，授予代表隊總領隊、運發局局長侯尊堯及體育總會理事長許文宗，再傳遞予射擊金牌選手李沛晴及跨欄金牌選手謝元愷，期盼選手展現實力，再為高奪得佳績。

陳其邁表示，今年全運會高雄市今加碼提升旅宿、交通和膳食費用，培訓費大幅增加至750 萬元，同時挹注運動防護與運動醫學照顧選手健康，總經費達1000萬元，期盼選手維持最佳狀態，在比賽場上能發揮實力。

陳其邁說，上一屆2023年全運會高雄市發出近4600萬元獎金，開幕前夕亦已奪下7金10銀10銅，期許選手輕鬆的比賽、拚盡全力，成為正港英雄，市府不怕發獎金，笑稱「沒錢會跟市議會借錢」，大家努力奪金、奪牌。

高雄市運發局指出，截至9月底，高雄在射擊25公尺手槍團體賽、雙不定向飛靶團體賽、25公尺快射手槍團體賽及空手道男子組個人對打第4級等已奪得金牌，游泳、跆拳道、舉重、自由車等項目也都是奪牌熱門，邀請市民一同為高雄選手加油打氣。

高雄市今年全運會將派出800名選手和隊職員。（記者李惠洲攝）高雄市今年全運會將派出800名選手和隊職員。（記者李惠洲攝）
射擊金牌選手李沛晴及跨欄金牌選手謝元愷代表選手接下高雄市旗。（記者李惠洲攝）射擊金牌選手李沛晴及跨欄金牌選手謝元愷代表選手接下高雄市旗。（記者李惠洲攝）
高雄市長喊話市府不怕發獎金，勉勵選手奪金奪牌。（記者李惠洲攝）高雄市長喊話市府不怕發獎金，勉勵選手奪金奪牌。（記者李惠洲攝）
台鋼Wing Stars啦啦隊在授旗儀式前為選手打氣。（記者李惠洲攝）台鋼Wing Stars啦啦隊在授旗儀式前為選手打氣。（記者李惠洲攝）

