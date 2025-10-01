TPBL》走過無緣季後賽的低迷賽季 特攻總經理劉志威：本季目標一定是總冠軍

新北中信特攻總經理劉志威。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL新賽季10月11日點燃戰火，新北中信特攻今舉辦開季媒體日，總經理劉志威表示，「本季目標一定是總冠軍。」

中信特攻上季以16勝20敗作收，在聯盟排名第6名無緣季後賽，新賽季喊出年度口號「Run And Dunk 衝擊」，「Run」象徵速度與爆發，「Dunk」展現最震撼的得分時刻，「衝擊」代表團隊持續不懈的攻勢。

特攻新賽季由上季擔任執行教練的塞爾維亞籍教練莫米爾（Momir Ratkovic）接任主帥，陣容方面除迎回超級戰將阿巴西，也網羅前富邦勇士後衛簡廷兆，與海神交易換來林任鴻，選秀指名榜眼曾信武，外援方面則有兩位熟面孔馬可、飛克以及兩位新血內馬和霸夫。

走過頻換洋將的低迷賽季，特攻以嶄新陣容重新出發，劉志威今在開季記者會表示，團隊目標就是總冠軍，也期許團隊能保持健康，「賽季很長，希望戰力平均發揮。」

阿巴西旅日一年後重返特攻，力拚率隊重返榮耀，劉志威指出，像阿巴西這種層級的球員，教練團已經不用對他有太多要求，「因為他自我要求就很高，自己知道如何進步，我相信他也知道去年球隊缺乏的是什麼，相信他會幫助球隊，做最好的準備。」

中信特攻本季4名洋將都來自歐洲，包括找回有「最帥外援」之稱的瑞典前鋒飛克，劉志威表示，4名洋將長期效力國家隊，都是非常重視團隊的球員，相信他們會逐漸融入球隊，與球隊產生好的化學效應。

